Prokarium beendet Series-B-Finanzierungsrunde über 21 Millionen US-Dollar und verstärkt das Board

„Wir freuen uns sehr über diese starke finanzielle Unterstützung und die weltweiten Netzwerke unserer Investoren“, sagte Dr. Ted Fjallman, CEO von Prokarium. „Die Mittel fließen in die Entwicklung unserer mikrobiellen Immuntherapie zur Behandlung von nichtmuskelinvasivem Blasenkrebs, die bis 2022 in die klinische Entwicklung gehen soll, sowie die Erweiterung unserer Pipeline auf mehrere solide Tumore. Prokarium ist mit dieser Finanzierung sowie unserer kürzlich angekündigten Partnerschaft mit dem Wellcome Trust zur Finanzierung unserer klinischen Studien zu Entervax gut aufgestellt, um das Potenzial unserer mikrobiellen Immuntherapie-Plattform auszuschöpfen.“

„KIP freut sich über die Leitung dieser Finanzierungrunde von Prokarium und die weiteren Investitionen in sein Team und seine Plattform“, so Sangwoo Lee, Managing Director von KIP. „Mit der Entwicklung einer mikrobiellen Immuntherapie, die die angeborene Immunität anregt und die Mikroumgebung des Tumors moduliert, verfolgt Prokarium einen sehr spannenden Ansatz, der die weltweite Krebsbehandlung potenziell weltweit verändern könnte.“

Dr. Hyam Levitsky wird im Zusammenhang mit der Finanzierung in das Board of Directors von Prokarium wechseln. Er hat mehr als 30 Jahre lang Erfahrung in der Forschung in den Bereichen Innere Medizin, Onkologie und Immunologie gesammelt und ist derzeit President of Research and Development bei Century Therapeutics. Vor Century war er als Executive Vice President und Chief Scientific Officer bei Juno Therapeutics und als Head of Cancer Immunology Experimental Medicine bei Roche tätig.

„Ich freue mich, im Board von Prokarium mitzuarbeiten und meine wissenschaftlichen Fachkenntnisse in die Entwicklung neuartiger mikrobieller Immuntherapien einzubringen“, sagte Hyam Levitsky. „Die Bakterienstämme von Prokarium könnten möglicherweise mehrere Signalwege des angeborenen Immunsystems aktiveren, indem die intrinsischen mikrobiellen Eigenschaften in Kombination mit modulierenden Effekten modernster Technik genutzt werden, um die Anti-Tumor-Reaktionen eines Patienten auszulösen und weiter anzuregen. Dies könnte potenziell sowohl als Monotherapie als auch in Kombination mit anderen Immuntherapien funktionieren.“