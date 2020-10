WebMD Health Corp. übernimmt coliquio

New York (ots/PRNewswire) - WebMD Health Corp., ein führendes Unternehmen der

Internet Brands Gruppe im Bereich Gesundheitsinformation für Ärzte, medizinische

Fachkreise und Verbraucher, gab heute bekannt, eine Vereinbarung zur Übernahme

von coliquio, einer deutschsprachigen Informations- und Lernplattform für Ärzte,

getroffen zu haben.



Der Kauf vereint die Kernkompetenzen von coliquio, einer führenden digitalen

Informationsplattform für deutschsprachige Ärzte, mit Medscape, WebMD's

Markenflaggschiff für medizinische Fachkreise.





Durch den Zukauf von coliquio verstärkt Medscape sein globales Angebot in denBereichen wissenschaftliche News, Gesundheitsinformationen, medizinischeFortbildung und Praxis-Tools. Medscape und die Plattformen seinerTochter­unternehmen erreichen schon heute weltweit über 5 Millionen Ärzte, davon4,2 Millionen außerhalb der USA."Unsere Mission bei coliquio ist es, Ärzte dabei zu unterstützen, besseremedizinische Entscheidungen zu treffen, indem wir sie untereinander vernetzen,hochqualitative Fortbildungsformate anbieten und direkten Zugang zu weltweitführenden Experten ermöglichen. In dieser Mission stimmen wir mit Medscape insehr großen Teilen überein, mit vereinten Kräften werden wir diese zukünftignoch tatkräftiger erfüllen können.", so Martin Drees, Gründer undGeschäftsführer von coliquio. "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mitdem WebMD-Team. Das ist der bestmögliche nächste Schritt für unser weiteresWachstum.""coliquio ist eine ausgezeichnete Ergänzung unseres weltweiten Angebots", soJeremy Schneider, Senior Vice President und Group General Manager, WebMD Global."Gemeinsam sind wir in der Lage, unsere Stärken zu bündeln, die Reichweite sowiedas Engagement bei medizinischen Fachkreisen zu erhöhen und den Nutzen fürunsere Kunden durch unsere erstklassigen digitalen Kanäle zu steigern."medflex, das Telemedizin-Angebot von coliquio, ist nicht Teil der Transaktionund wird seine Geschäfte als unabhängiges Unternehmen medflex GmbH weiterführen.Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich behördlicher Zustimmung bisEnde dieses Jahrs erwartet. Nach erfolgtem Abschluss wird coliquio mit Büros inKonstanz und München weiterhin als eigenständiges Tochterunternehmen vonMedscape agieren und Produkte, Plattformlösungen und Dienstleistungenentwickeln. Einzelheiten der Vereinbarungen werden nicht bekanntgegeben.Über coliquiocoliquio ist eine führende Informationsplattform für Ärzte im deutschsprachigenRaum. Ärzte diskutieren Patientenfälle, erhalten wertvolle, personalisierte