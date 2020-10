Der aktuelle Versuch der Aktie des britischen Pharma- und Biotechkonzerns GW Pharmaceuticals, einen Boden auszubilden, gleicht ein wenig einem Drahtseilakt.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie hieß es am 19.10. unter anderem „[…]Vorstöße auf der Oberseite blieben zuletzt aus, damit auch die so dringend benötigte charttechnische Entlastung. Auf der Unterseite stand unverändert der Bereich um 96 US-Dollar unter Druck. In den letzten Tagen nahm dieser Druck zu. Die 96 US-Dollar weichten mehr und mehr auf. Die für diesen Fall von uns befürchtete Ausdehnung der Korrektur auf 90 US-Dollar oder gar 80 US-Dollar blieb bislang jedoch aus. Möglicherweise ist das ein Indiz dafür, dass die „Bullen“ das Feld (die Marke von 96 US-Dollar) noch nicht kampflos aufgeben wollen. Nichtsdestotrotz ist Gefahr im Verzug. Ein rasches Comeback oberhalb von 100 US-Dollar (noch besser oberhalb von 110 US-Dollar) würde die Lage beruhigen. Brenzlig könnte es jedoch werden, sollte die Aktie unter die 90er Marke abtauchen müssen. In diesem Fall stünde einem Durchmarsch in Richtung 80 US-Dollar wohl nicht mehr sonderlich viel im Wege. […]“