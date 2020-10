Integrierte Sprachsteuerung und Amazon-Alexa [1] sorgen für mehr Intelligenz, Effizienz und Unterhaltung im Leben

SHENZHEN, China, 27. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Amazfit bringt in dieser Saison die beiden neuesten Ausgaben der Smartwatches aus seiner beliebten Wearables aus der Fashion-Reihe auf den Markt. Die Amazfit GTR 2 kombiniert traditionelles Uhrendesign mit umfangreichen Fitness- und Tracking-Funktionen für Gesundheitsdaten und kommt im Vereinigten Königreich und in den USA am 30. Oktober auf den Markt. Die elegante, grazile Amazfit GTS 2 wird in den USA am 1. November und im Vereinigten Königreich ab dem 15. November erhältlich sein.