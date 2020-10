SoftServe erreicht AWS-SaaS-Kompetenzstatus

SoftServe , ein führendes Unternehmen für digitale Autorität und Beratung und Premier Consulting Partner im Amazon Web Services (AWS) Partner Network (APN), gibt bekannt, dass es den AWS-SaaS-Kompetenzstatus erreicht hat. Diese Auszeichnung erkennt die Erfahrung von SoftServe bei der Unterstützung von Organisationen bei der Entwicklung und Erstellung von Software-as-a-Service (SaaS) und Cloud-nativen Lösungen auf AWS an.

(Graphic: Business Wire)

Zusätzlich zur AWS-SaaS-Kompetenz hat SoftServe auch die „AWS Data & Analytics“-Kompetenz, die „AWS DevOps“-Kompetenz, die „AWS Financial Services“-Kompetenz und die „AWS Retail“-Kompetenz erreicht.

„Durch das Erreichen des AWS-SaaS-Kompetenzstatus verpflichten wir uns zu technischer Kompetenz und Kundenerfolg im AWS-Partnernetzwerk und ermöglichen unseren Kunden die zuverlässigsten und kosteneffektivsten SaaS-Lösungen, die skalierbar, sicher und global zugänglich sind“, sagte Andrew Greene – Associate Vice President, Global Partnerships & Alliances bei SoftServe. „SoftServe kann auf eine nachweisliche Erfolgsgeschichte zurückblicken, wenn es darum geht, globale Unternehmen bei der Migration, dem Design und der Entwicklung von SaaS- und Cloud-basierten Lösungen auf AWS zu unterstützen, und zwar durch Architekturüberprüfungen, technologische F&E-Beratungsdienste, Sicherheitsbewertungen sowie durch umfassende Anwendungsmigrationen, Modernisierungen, Re-Architekturen und Neubauten für Unternehmens- und High-Tech-ISV-Kunden.“

Mithilfe von AWS und einer gut durchdachten Multi-Account-Strategie implementierten Gotransverse und SoftServe eine mandantenfähige SaaS-Lösung zur schnellen Entwicklung und regelmäßigen Aktualisierung der Dienstleistungen und Komponenten ihrer Kunden.

„SoftServe war maßgeblich an der Unterstützung unserer Fähigkeit beteiligt, den Erstellungsprozess des AWS-Rechenzentrums zu automatisieren, bei dem wir mit Terraform und Ansible auf dem AWS-API-Stack mit nur wenigen Tastenanschlägen aus dem Nichts zu einem sofort einsatzbereiten Rechenzentrum gelangen können“, so Paul Tindall, CTO bei Gotransverse. „Zuvor war der Aufbau eines neuen Rechenzentrums sehr manuell und fehleranfällig. Während dieses Automatisierungsprozesses konnten wir auch von selbstverwaltenden Diensten wie Redis und Elasticsearch zur Verwendung der von AWS bereitgestellten Äquivalente (Amazon ElastiCache und Amazon Elasticsearch) übergehen. Die Entwicklung dieser Fähigkeit hat sich mehr als bezahlt gemacht, da wir unsere geografische Ausdehnung auf die ganze Welt durch die Einführung zusätzlicher Rechenzentren in Australien, Europa und Nordamerika erweitert haben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit SoftServe bei der Migration unserer Mikroservice-Schicht zum Amazon-Kubernetes-Service (Amazon EKS) und bei der Untersuchung der Angebote für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) von AWS zur Verbesserung unseres Produkts.“