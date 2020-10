INX vor Übernahme von Openfinance Securities, LLC

INX Limited („INX”), die globale blockchain-basierte Plattform für den Handel digitaler Vermögenswerte, gab heute die Unterzeichnung eines Term Sheets zur Übernahme von Openfinance Securities LLC bekannt, einem eingetragenen Broker-Dealer und eingetragenen FINRA/SIPC-Mitgliedsunternehmen, mit einer alternativen Handelsplattform (ATS, Alternative Trading System) („Openfinance”). Vorbehaltlich der Vereinbarung des endgültigen Vertragswerks, der behördlichen Genehmigungen und anderer Abschlusskonditionen wird INX den Broker-Dealer von Openfinance und das ATS-Geschäft, einschließlich seiner Systeme, digitalen Vermögenswertlisten, Kundenbasis und Lizenzen übernehmen. Openfinance ist in Chicago ansässig mit Niederlassungen in New York und Pennsylvania.

