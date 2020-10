(neu: aktueller Aktienkurs, Analystenstimmen)



BERLIN (dpa-AFX) - Rekordbestellungen haben den Essenslieferanten Delivery Hero zu einer leicht erhöhten Umsatzprognose bewegt. Das Berliner Unternehmen erwarte für das laufende Geschäftsjahr nun Erlöse von 2,7 bis 2,8 Milliarden Euro, teilte der seit August im Dax notierte Konzern am Mittwoch mit. Zuvor hatte Delivery Hero mit 2,6 bis 2,8 Milliarden Euro gerechnet. Bei den Anlegern kam die Nachricht äußert gut an, zwischenzeitlich durchbrach die Aktie von Delivery Hero die 100-Euro-Marke. Am Nachmittag pendelte der Kurs bei gut 98 Euro - einem Plus von circa 2 Prozent.

Der Lieferant kürzt indes das Volumen für zusätzliche Investitionen um 30 Millionen Euro auf bis zu 120 Millionen. Bei Verlusten dürfte es für den Konzern ohnehin bleiben: Delivery Hero bleibt bei seiner Einschätzung, dass die bereinigte Ebitda-Marge 2020 bei minus 14 bis minus 18 Prozent liegen dürfte.