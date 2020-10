Die Cancom SE (ISIN: DE0005419105 ) oder Fraport AG (ISIN: DE0005773303) oder Patrizia AG (ISIN: DE000PAT1AG3) oder Deutz AG (ISIN: DE0006305006) oder LPKF AG (ISIN: DE0006450000) oder Infineon AG (ISIN: DE0006231004O) - allesamt unter den Tagesverlierern ihrer Indizes. sollen wohl alle besonders vom heute Abend dann gemeldeten "Soft"-Lockdown betroffen sein.

Logisch bei Fraport - ein Flughafen,der sowieso schon nur ein Schatten seiner selbst ist - bei den anderen Werten sticht noch eine Cancom hervor, die gestern Zahlen lieferte,die wenig Gnade fanden oder die einfach am falschen Tag kamen, ansosnten: Konjunktursorgen sind wohl de rHauptbeweggrund beim heutigen Indexeinbruch egwesen - abrupter Abschied von der vorstellung einer erwarteten V-förmigen Erholung nach dem ersten Lock-Down. Der DAX hat rund 5% verloren und ob das wirklich schon alles ist, werden die nächsten Tage zeigen. Insbesondere die weitere Corona-entwicklung, die Lock-Downs in nun fast den meißten Europäischen Staaten - wohlgemerkt die EU ist der bei weitem wichtigste Exportmarkt Deutschlands - werden der wirtschfat weh tun. Der Unsicherheitsfaktor US-Wahlen und ein möglicherweise wochenlanges Warten auf ein Ergebnis sprechen für eine länger andauernde Schwäche des Aktienmarktes, der heute angezählt wurde. Ob es nochmal in die Regionen aus dem März diesen Jahres geht? Wer weiss. auf jeden Fall erholten sich die Märkte innerhlab weniger Monate in einem unglaublichen Tempo von diesen Tiefs. Und viele Anleger hatten den Einstieg verpasst.



Anlagealternativen zur Aktie gibt es bei dem auf Jahre zementierten Niedrigzinsmarkt wenige. Auch Gold verlor gestern gut 1,5%, der Bitcoin - sofern man ihn denn überhaupt als Anlagealternative sehen will - rund 5%. Offensichtlich wurde nach der Devise "Cash is king" verfahren. Und wohin mit dem Geld? Sind die gestrigen Kurse schon Einstiegskurse? Wer behauptet der Markt hätte gestern schon sein Tief gesehen, verfügt über extremes Maß an Optimismus. Aber eigentlich ist es auch egal - die Bewertungen einiger Aktien - natürlich aufgrund von Schätzungen aus der "Vor-zweitem-Lock-Down"- Zeit berechnet - kommen wieder in überaus interessante Regionen. Es fragt sich also, welche Aktie wird die Corona-Phase überstehen und wie schnell wird man dann wieder "normale Ergebnisse" erzielen - insbesodnere eine Frage für einige der direkten Hauptbetroffenenen wie Fraport oder TUI oder Lufthansa. Bei den Reise- und Touristikkonzernen muss man schon mit einigen Jahren rechnen und dann müssen ja noch die zusätzlichen Corona-Hilfen zurückgezahlt werden - bei Lufthansa und TUI in relativ großer Höhe. abe rdafür haben die werte auch extrem in dne letzten Monaten verloren respektive noch nicht die Märzverlsute auch nur annähernd aufgeholt. Highest risk - high chance...