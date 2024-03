Entwicklung der Indizes

Topwerte im DAX

Flopwerte im DAX

Topwerte im MDAX

Flopwerte im MDAX

Topwerte im SDAX

Flopwerte im SDAX

Topwerte im TecDAX

Flopwerte im TecDAX

Topwerte im Dow Jones

Flopwerte im Dow Jones

Topwerte im S&P 500

Flopwerte im S&P 500

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt insgesamt eine negative Tendenz. Alle genannten Indizes haben Verluste verzeichnet, wobei der SDAX mit -0,80% den größten Rückgang aufweist. Der DAX und der TecDAX haben ähnliche Verluste von -0,12% bzw. -0,11% erlitten. Der MDAX hat etwas höhere Verluste von -0,27% zu verzeichnen. Der Dow Jones und der S&P 500 haben mit -0,01% bzw. -0,11% die geringsten Verluste aufgewiesen. Insgesamt zeigt sich also, dass der SDAX am stärksten von den Verlusten betroffen ist, während der Dow Jones am wenigsten verloren hat.Siemens Energy führt die Topwerte im DAX an mit einem Anstieg von 2.28%, gefolgt von Merck mit 2.12% und Rheinmetall mit 1.84%.Die Flopwerte im DAX werden von Brenntag angeführt, die um -1.06% gefallen sind, gefolgt von Porsche AG mit -1.39% und DHL Group mit -1.42%.AIXTRON führt die Topwerte im MDAX an mit einem Anstieg von 2.47%, gefolgt von PUMA mit 1.99% und Redcare Pharmacy mit 1.78%.Die Flopwerte im MDAX werden von Carl Zeiss Meditec angeführt, die um -3.02% gefallen sind, gefolgt von Wacker Chemie mit -3.19% und SMA Solar Technology mit -5.56%.Mutares führt die Topwerte im SDAX an mit einem Anstieg von 4.83%, gefolgt von CANCOM SE mit 4.22% und Varta mit 3.31%.Die Flopwerte im SDAX werden von STRATEC angeführt, die um -5.19% gefallen sind, gefolgt von Kontron mit -7.76% und Energiekontor mit -9.85%.CANCOM SE führt die Topwerte im TecDAX an mit einem Anstieg von 4.22%, gefolgt von AIXTRON mit 2.47% und Bechtle mit 1.45%.Die Flopwerte im TecDAX werden von SMA Solar Technology angeführt, die um -5.56% gefallen sind, gefolgt von Kontron mit -7.76% und Energiekontor mit -9.85%.3M führt die Topwerte im Dow Jones an mit einem Anstieg von 1.42%, gefolgt von Walt Disney mit 1.14% und Verizon Communications mit 1.01%.Die Flopwerte im Dow Jones werden von Amgen angeführt, die um -0.69% gefallen sind, gefolgt von Walmart mit -0.91% und Apple mit -1.06%.Estee Lauder Companies Registered (A) führt die Topwerte im S&P 500 an mit einem Anstieg von 6.28%, gefolgt von AES mit 3.94% und Boston Properties mit 3.42%.Die Flopwerte im S&P 500 werden von General Electric angeführt, die um -2.55% gefallen sind, gefolgt von Pool mit -2.68% und ON Semiconductor mit -2.72%.