Great Eagle Gold investiert 18,4 Mio. USD in riesiges Gold-Silber-Vorkommen in Kalifornien Great Eagle Gold Corp. hat eine bindende Absichtserklärung mit Teras Resources Inc. zur Übernahme des Goldprojekts "Cahuilla" in Kalifornien unterzeichnet. Die Akquisition umfasst 100 % der Mineralrechte und erfolgt in zwei Phasen für insgesamt …