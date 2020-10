Noram erhält Genehmigungen für Phase-V-Herbstbohrkampagne bei Zeus und mobilisiert Bohrgerät

Vancouver, British Columbia - 29. Oktober 2020 - Noram Ventures Inc. („Noram“) (TSX - Venture: NRM / Frankfurt: N7R / OTCQB: NRVTF) gibt den Erhalt der Genehmigungen für Phase-V-Bohrungen im Lithiumprojekt Zeus in Clayton Valley (Nevada) bekannt. Diese Bohrungen folgen dem erfolgreichen Phase-IV-Bohrprogramm, das die Ressourcen erheblich erhöhte. Die Phase-IV-Bohrungen und frühere Ergebnisse wurden für eine neue Ressourcenschätzung verwendet: 124 Millionen Tonnen mit 1.136 ppm Lithium in der Kategorie der angezeigten Ressourcen und 77 Millionen Tonnen mit 1.045 ppm Lithium in der Kategorie der abgeleiteten Ressourcen für insgesamt 201 Millionen Tonnen mit 1.101 ppm Lithium (Cutoff-Gehalt von 900 ppm Li: 1,18 Millionen Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent - „LCÄ“; siehe Pressemitteilung von Noram Ventures vom 5. Februar 2020).

Das Bohrteam wurde mobilisiert und wird in den kommenden Tagen am Standort eintreffen. Ein CAT-Bohrgerät wird vor Ort sein und 24 Stunden am Tag von 2 Teams betrieben, bis das Programm abgeschlossen ist. Alle 12 Bohrlöcher werden bis zu einer ungefähren Tiefe von 120 m (393 Fuß) niedergebracht. Diese Bohrphase wurde zur Erweiterung der vorhandenen Ressource und Ausdehnung der Mineralisierung südlich und östlich des aktuellen Ressourcenbereichs konzipiert, wodurch die Explorationsfläche im Konzessionsgebiet erheblich vergrößert wird. Das Bureau of Land Management (BLM, Landverwaltungsamt) hat 7 dieser zusätzlichen Bohrlöcher genehmigt, wodurch die beeinträchtigte Landfläche unter 5 Acres bleibt. Wenn die Bohrungen beginnen und die erforderliche Rekultivierung abgeschlossen ist, wird das BLM die Erweiterung der Genehmigung gestatten, um die restlichen 5 Bohrungen in das Programm einzuschließen.

Abbildung 1. Karte des Konzessionsgebiets Zeus: a) Lage der aktuellen angezeigten und abgeleiteten Ressourcen bei einem Cutoff-Gehalt von > 900 ppm Li; b) der in Abbildung 2 dargestellte West-Ost-Querschnitt; und c) Lage der für die Herbstkampagne 2020 geplanten Bohrlöcher.

Abbildung 2. West-Ost-Querschnitt durch die bekannte Mineralisierung in Lithium-Tonsteinen der Esmeralda-Formation, kategorisiert nach Gehalt. Beachten Sie, dass das Gelände nach Osten ansteigt und der Gehalt und die Mächtigkeit in dieser Richtung am höchsten sind.

Nach Phase V wird anhand der zusätzlichen Daten aus dieser Bohrphase eine neue Ressourcenschätzung durchgeführt. Noram erwartet, bis Ende des ersten Quartals 2021 eine aktualisierte NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung fertigzustellen.