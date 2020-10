Wien, Abu Dhabi (APA-ots) -



* Die OMV erwirbt zusätzliche 39% von Mubadala und erhöht damit ihre Beteiligung an Borealis auf 75%.

* Der Kaufpreis beträgt USD 4,68 Mrd

* Netto-Cash-Impact für die OMV liegt bei EUR 3,8 Mrd * Mubadala behält eine Beteiligung von 25% an Borealis

Die OMV, das internationale, integrierte Öl- und Gasunternehmen mit Sitz in Wien und Mubadala Investment Company, die in Abu Dhabi ansässige strategische Investmentgesellschaft haben heute die Transaktion abgeschlossen, mit der die OMV von Mubadala eine zusätzliche 39%-Beteiligung an Borealis, ein führendes, weltweit tätiges Chemieunternehmen, erwirbt.