First Graphene bringt ein weiteres Produkt auf den Weg der Kommerzialisierung!

Gemeinsam mit der University of Adelaide (UoA) hat Graphengesellschaft First Graphene (WKN A2ABY7 / ASX FGR) über einen Zeitraum von drei Jahren eine feuerhemmende Beschichtung entwickelt, die man FireStop genannt hat. Nun gibt es Interessenten für eine Kommerzialisierung des Produkts!

Die Testergebnisse scheinen der australischen Gesellschaft TPR2 auf jeden Fall gefallen zu haben, denn diese und ihre australische Vertriebsgesellschaft Exfire haben zugestimmt, auf Basis von FireStop mit First Graphene an der Kommerzialisierung einer feuerhemmenden Beschichtung zu arbeiten, die First Graphenes PureGRAPH-Produkt verwendet. Laut ersten Analysen ist FireStop erheblich kostengünstiger als Konkurrenzprodukt und sei deshalb sowohl aus technischen als auch wirtschaftlichen Gründen ein bevorzugtes Produkt.

Auch wenn First Graphene in der heutigen Mitteilung nicht über den zeitlichen Rahmen dieses Prozesses spricht und noch nicht klar ist, welches finanziellen Auswirkungen diese Entwicklung für das Unternehmen haben könnten, sehen wir in diesen Kommerzialisierungsabsichten doch einen wichtigen Fortschritt für First Graphene, da sich damit eine weitere Anwendung von PureGRAPH der Kommerzialisierung nähert.

Was die Erfolgsaussichten des zukünftigen Produkts angeht, betrachten wir auch die Aussage von First Graphene als sehr interessant, dass viele feuerhemmende Produkte, die derzeit auf dem Markt sind, halogenhaltige Materialien enthalten, die nun aus Umweltschutzgründen schrittweise vom Markt genommen werden sollen.

Wir halten die Leser auf dem Laufende, welche weiteren Entwicklungen es in den zahlreichen, aussichtsreichen Bereichen gibt, in denen First Graphene aktiv ist.

