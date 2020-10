29.10.2020 - Durch die letzten Aufträge in den Niederlanden, USA und Polen hat NEL Asa (ISIN: NO0010081235 ) gezeigt, dass man auch ohne NIKIOLA Aufträge "reinholen" kann. Dann diese Woche der Börsengang Everfuels und jetzt handelt Everfuel im Moment bei 18,00 NOK - bei einem Emissionspreis von 22,00 NOK - "Flop" wird das genannt. Aber wieso ein Flop? Everfuel hat zu 22,00 NOK die eine Kapitalerhöhung privat "an den Mann gebracht" - immerhin rund 26,8 Mio. EUR. Das benötigte Geld ist da, um die hochgesteckten Ziele zu erreichen. Der aktuelle Börsenkurs ist zwar "nicht schön", aber in Tagen, an denen die Märkte einbrechen, ist es für eine Aktie, die die Zukunft handelt, schwer sich die nötige Kaufbereitschaft zu sichern. Da erstmal keine Kapitalerhöhung anstehen sollte, kann man jetzt mit dem frischen Geld die Ansagen erfüllen und mit entsprechenden operativen Erfolgen, den Börsengang doch noch zum Erfolg machen. Teamviewer, um ein Beispiel aus Deutschland zu nennnen, hat dies in den Monaten seit seinem Listing beeindruckend gezeigt.

Also kein Flop, aber nicht der kurzfristige Kursanstieg,den man

eigentlcih von einem reinrassigen Wasserstoffwert erwartet hätte. Umfeld stimmte nicht und auch die ehemalige Mutter Nel Asa, die noch knapp 20,00 % an ihrem Spin-off aus 2019 hält, hat derzeit Kursrückschläge zu verkraften. Zwei Aktien aus einem erklärten Zukunftssektor, wie die Meldung vom neuen Stern am Brennstoffzellenhimmel aktuell zeigt, deren Kurse angeschlagen scheinen. Wobei Nel Asa selbst jetzt noch auf einem Kursniveau von rund 1,50 EUR immer noch weit mehr als 100% dieses Jahr an Kursgewinn auf die Uhr bringt. Natürlich es waren auch schon mal Kurse bis zu 2,19 EUR gestellt - und das ist gar nicht lange her. Aber die NIKOLA-Krise traf Nel genau in diesem Höhenflug und brachte die Nel Aktie erstmal auf einen - wenn auch hohen - Boden zurück.

