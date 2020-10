Köln (ots) - Digitale Bühne für mehr Fairness im Welthandel mit Anke Engelke und

Gerd Müller



- Anke Engelke und Gerd Müller gratulieren zu Oscars des fairen Handels

- Preisträger in den Kategorien Handel, Hersteller, Newcomer, Zivilgesellschaft

und Nachwuchs

- Engagement, das Mut macht, Krisen gemeinsam zu bewältigen

- Internationale Fairtrade Awards würdigen Einsatz von

Produzentenorganisationen, Tradern und Kampagnen



Frohe Botschaft per Telefon: Um Punkt 10 Uhr kürte TransFair (Fairtrade

Deutschland) heute telefonisch die Gewinner der Fairtrade Awards 2020 . Die

"Oscars des fairen Handels" gingen an die Rewe Group, an supermarché Fair

Fashion aus Berlin, an Koakult mit ihrem Kakaogetränk Koawach, an

Bekleidungshersteller Melawear, das Mariengymnasium Essen-Werden,

Schokoladennewcomer Tony's Chocolonely und an die FairTrade-Kochshow. Zum

siebten Mal vergab der gemeinnützige Verein dieses Jahr die Fairtrade Awards.

Sie würdigen Unternehmen, Organisationen und zivilgesellschaftlich Engagierte,

die sich im besonderen Maße für den fairen Handel stark gemacht haben.







Fairtrade Awards verliehen. Preisträger sind die Kakao-Kooperative Asunafo in

Ghana, die Teeproduzenten der United Nilgiri Tea Estates in Südindien, der

britische Schokoladenhersteller Divine Chocolate und für die beste Kampagne:

Oxfam Fair Trade aus Belgien.



Schauspielerin Anke Engelke und Entwicklungsminister Gerd Müller gratulieren



Anke Engelke führte 2012 zum ersten Mal durch die Preisverleihungsgala der

Fairtrade Awards. Im Corona-Jahr überbrachte die Schauspielerin die Glückwünsche

bei einer digitalen Ehrung per Video und wandte sich zuversichtlich an die

Preisträger und Zuschauenden: "Bitte nicht verzagen - einmal mehr schärfen

Situationen wie diese ja unseren Blick: Wir erleben, dass COVID-19 ein globales

Problem ist und dass die Schwächsten am härtesten getroffen sind. Das Engagement

der Preisträgerinnen und Preisträger macht Mut, dass wir diese Krise gemeinsam

bewältigen und die Welt positiv verändern können." Dem schloss sich

Entwicklungsminister Dr. Gerd Müller an: "Ich gratuliere allen Preisträgern und

Finalisten des Fairtrade Awards. Sie alle zeichnen sich durch herausragendes

Engagement für eine gerechte Globalisierung aus. Jede und jeder kann hier

mitmachen und beim nächsten Einkauf gezielt auf nachhaltige Produkte achten. Wie

zum Beispiel auf die Produkte der diesjährigen Preisträger. Es freut mich ganz

besonders, dass darunter viele sind, die Mode mit dem Grünen Knopf anbieten.

Denn mit dem staatlichen Siegel können Sie sozial und ökologisch nachhaltige







