200 Jahre Schreibmayr - Ein traditionsreiches Familienunternehmen feiert Jubiläum (FOTO)

München (ots) - Ein Fachgeschäft im Herzen Münchens feiert 200 Jahre Geschichte

und stellt sich für die Zukunft auf. "Design heute, Tradition von Morgen" so

lautet das Jubiläums-Motto von Andreas Püttmann, Inhaber und Geschäftsführer von

Schreibmayr, dem Fachhandel für Kirchenbedarf.



Schreibmayr - 200 Jahre Erfolgsgeschichte in Sachen Kirchenausstattung





Als Johann Georg Schreibmayr am 10. Oktober 1820 sein Geschäft eröffnete, ahnteer nicht, dass das von ihm gegründete Unternehmen zur Herstellung von Fahnen undParamenten noch zwei Jahrhunderte später in der Erfolgsspur fährt. Dass dem soist, ist auch der Familie Püttmann zu verdanken. Josef Püttmann übernahm dasGeschäft 1930 und weitete das Sortiment auf Kirchenbedarfsartikel aus. SohnBernhard und Ehefrau Elisabeth gründeten ein Tochterunternehmen in PassauNeustift zur Herstellung von Kirchengeräten und Messgewändern, welches späterveräußert wurde. Zu den Stammkunden von Schreibmayr zählen traditionellGeistliche vom Diakon bis zum Kardinal, Kirchengemeinden, Missionshäuser,Klöster und Hilfswerke. Im Krieg vollständig zerstört, erfolgte 1948 dieWiedereröffnung am Frauenplatz.Als Elisabeth Püttmann 1995 die Verantwortung für das Unternehmen an die dritteGeneration übergab, wurde Andreas Püttmann Geschäftsführer. In seine bisherigeZeit als Geschäftsführer fallen der Umzug zum jetzigen Standort in derSenserstraße 15 sowie der Auf- und Ausbau des Onlinehandels. Mit dem Online-Shopfinden verstärkt Privatkunden mit Interesse an religiösen Erzeugnissen wieKruzifixen oder Heiligenfiguren den Weg zu Schreibmayr. Als "Vollsortimenter"hat Andreas Püttmann nur wenig Konkurrenz. Trotzdem ruht er sich nicht aufErreichtem aus, sondern arbeitet an Konzepten und überlegt, wie er auchzukünftig für Zufriedenheit bei seiner Kundschaft sorgen kann. Dies schafft erdurch höchstmögliche Qualität, ein zeitgemäßes Sortiment und ein erstklassigesPreis- Leistungs-Verhältnis.Eine neue Generation wächst heran - Fortsetzung folgt!Zugegeben, Andreas Püttmann denkt mit seinen 52 Lebensjahren sicher noch langenicht ans Aufhören. Doch seine Tochter Jacqueline hatte bereits als Elfjährigeeine klare Vorstellung ihrer Zukunft: in einem ihrer Schulaufsätze schrieb siedamals, dass sie Kirchenausstatter werden möchte. Inzwischen füllt sie schonlängst nicht mehr Weihrauch zur Aufbesserung ihres Taschengeldes ab, sondern hatihr Bachelor-Studium im Fach Brand-Management abgeschlossen. Schon hier machtesie die Nachhaltigkeit zu einem Hauptthema und analysierte im Rahmen vonEthikmanagementsystemen den ökologischen Fußabdruck der Lieferanten der Firma