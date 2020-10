Unternehmens-Update zu Nabis – Arizona

VANCOUVER, British Columbia, Oct. 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nabis Holdings Inc. (CSE: NAB) (OTC: NABIF) (FRA: A2PL) („Nabis“ bzw. das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass Nabis AZ, LLC („Nabis AZ“), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, versäumt hat, seine aufgeschobene Zahlungsverpflichtung in Bezug auf eine Vereinbarung über den Kauf von Vermögenswerten und Verwaltungsvereinbarungen im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Verwaltung von Perpetual Healthcare Inc. („Perpetual“), dem Betreiber der Emerald-Apotheke für medizinischen Marihuana-Einzelhandel in Arizona, zu finanzieren. Nabis AZ war verpflichtet, an die Lieferanten im Rahmen dieser Vereinbarung über den Kauf von Vermögenswerten eine Zahlung in Höhe von ca. 8,1 Mio. USD, einschließlich aufgelaufener Zinsen, zu leisten, die am 25. Oktober 2020 fällig war (die „aufgeschobene Verpflichtung“). Die Bemühungen des Unternehmens, eine alternative Finanzierung zur Erfüllung der aufgeschobenen Verpflichtung zu sichern, waren bisher erfolglos.



Nabis AZ hat eine formelle schriftliche Mitteilung über die Nichterfüllung der aufgeschobenen Verpflichtung erhalten. Nach Ablauf einer Behebungsfrist von 10 Geschäftstagen bis zum 10. November 2020 sehen die Bedingungen der aufgeschobenen Verpflichtung vor, dass zusätzlich zur Erhöhung des geschuldeten Betrags von ca. 8,1 Mio. USD (i) ein benannter Vertreter des Lieferanten in den Verwaltungsrat von Perpetual berufen wird, und (ii) eine geänderte und neu formulierte Betriebsvereinbarung in Bezug auf Nabis AZ in Kraft tritt, die den benannten Vertretern des Lieferanten einen Gesamtanteil von 75 % des Eigentums an Nabis AZ mit bestimmten eingeschränkten Governance-Rechten gewährt, wobei diese Personen Anspruch auf eine monatliche anteilige Vorzugsausschüttung in Bezug auf ihren Gesamtanteil von 75 % des Eigentums haben, bis die aufgeschobene Verpflichtung erfüllt ist.