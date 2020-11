BERENBERG belässt SAP SE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP von 148 auf 115 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Kerngeschäft der Walldorfer werde nach dem jüngsten Kurseinbruch ungerechtfertigt niedrig bewertet, schrieb Analyst Andrew DeGasperi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rät dazu, das Portfolio des Softwarekonzerns separiert zu betrachten./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2020 / 08:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. SAP Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de