03.11.2020 / 15:23 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 MAR



Vorzeitige Kündigung der festverzinslichen Schuldverschreibungen 2015 der alstria (ISIN: XS1323052180) zum 24. Dezember 2020



HAMBURG, 3. November 2020 - Der Vorstand der alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN: DE000A0LD2U1 (Aktien), ISIN: XS2191013171 (Anleihe 2020), ISIN: XS2053346297 (Anleihe 2019), ISIN: XS1717584913 (Anleihe 2017), ISIN: XS1346695437 (Anleihe 2016), ISIN: XS1323052180 (Anleihe 2015) hat heute beschlossen, die am 24. November 2015 begebenen EUR 500.000.000 2,250% festverzinslichen Schuldverschreibungen fällig 2021 (ISIN: XS1323052180, WKN: A1685N, Common Code: 132305218), von denen derzeit EUR 326.800.000 ausstehen, vollständig vorzeitig zum 24. Dezember 2020 zu kündigen. Die alstria office REIT-AG macht damit von der ihr gemäß § 6 Abs. 3 der Anleihebedingungen vom 23. November 2015 (die Bedingungen) zustehenden Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung nach Wahl der Emittentin Gebrauch.

Der für die Rückzahlung der Schuldverschreibungen festgesetzte Tag ist der 24. Dezember 2020. Die Schuldverschreibungen werden zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen seit dem letzten Zinszahlungstag (wie in den Bedingungen definiert) (einschließlich) bis zum 24. Dezember 2020 (ausschließlich) zurückgezahlt.



Die Kündigung wird den Gläubigern der Schuldverschreibung gemäß § 15 der Bedingungen in den nächsten Tagen bekannt gegeben.



Wichtige Information



Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt kein Verkaufsangebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der alstria office REIT-AG in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, dar. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (dem "Securities Act") oder anwendbaren staatlichen oder ausländischen Wertpapiergesetzen registriert. Die in dieser Ankündigung beschriebenen Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act nicht angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten werden diese Wertpapiere nicht öffentlich angeboten.