US-WAHL/Markt-Ticker Erneuter Sieg Trumps möglich - Helaba Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 04.11.2020, 08:00 | 85 | 0 | 0 04.11.2020, 08:00 | FRANKFURT (dpa-AFX) - In der US-Präsidentenwahl könnte es nach Einschätzung der Helaba zu einem Wahlsieg des Amtsinhabers Donald Trump kommen. "Amerika hat gewählt, und es scheint so, als würde Donald Trump erneut ein Überraschungssieg gelingen", heißt es in einer Tagesvorschau. Die Endwerte in wichtigen Bundesstaaten wie Pennsylvania fehlten aber noch. Auch die hohe Briefwahlbeteiligung verzögere die finale Bekanntgabe. "Möglicherweise erst im Verlauf der nächsten Stunden oder gar Tage entsteht Klarheit."/bgf/stk Diesen Artikel teilen

