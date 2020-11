Kann sich die Alibaba-Aktie nach dem durch das geplatzte IPO des Tochterkonzern Ant verursachten Kurseinbruch wieder erholen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.

Wie die Aktien aller Internetgiganten, legte auch die Aktie des im Jahr 1999 gegründeten chinesischen Online-Händlers, der mittlerweile zum Multikonzern angewachsen ist, Alibaba (ISIN: US01609W1027), in den vergangenen Monaten massiv zu. Verzeichnete die Aktie an der NYSE noch am 24.3.20 bei 170 Euro ein Jahrestief, so konnte sie sich bis zum 27.10.20, als sie ein Allzeithoch bei 319 USD erreichte, nahezu verdoppeln. Nach dem geplatzten Rekord-IPO des chinesischen Bezahldienstleisters Ant Group, an dem Alibaba wesentlich beteiligt ist, stürzte die Alibaba-Aktie auf bis zu 281 USD ab.

Risikobereite Anleger, die von einer baldigen Wiederaufnahme des Kursanstieges ausgehen und den Kurseinbruch der Alibaba-Aktie als Übertreibung einschätzen, könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Long-Hebelprodukte gekommen sein.