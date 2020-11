Immobilienbestandhalter BENO Holding AG begibt Unternehmensanleihe: Zielvolumen 30 Mio. EUR, Kupon 5,30 %

- Laufzeit 7 Jahre, Kupon 5,30 %, halbjährliche Zinszahlung, Mindestanlage 1.000 EUR

- Umtauschfrist für die Wandelanleihen 2014/2021 vom 09. bis 20. November 2020

- Zeichnungsfrist vom 16. bis 27. November 2020 an der Börse München

- Breit diversifiziertes Objektportfolio und langfristige Mieterverträge

- Mittelverwendung im Wesentlichen Wachstumsfinanzierung



Starnberg, 05. November 2020. Die BENO Holding AG, ein Immobilienbestandhalter mit Fokus auf Light Industrial Objekte, begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A3H2XT2) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro an der Börse München. Der Emissionserlös soll im Wesentlichen der Wachstumsfinanzierung durch den Kauf weiterer Immobilien dienen. Darüber hinaus soll die bestehende Wandelanleihe 2014/2021 refinanziert werden.

Die Unternehmensanleihe ist mit einem festen nominalen Zinssatz von 5,30 % p.a. ausgestattet. Während der 7-jährigen Laufzeit erfolgt die Zinszahlung halbjährlich. Mit einer Mindestanlage von 1.000 EUR richtet sich das Wertpapier an private und institutionelle Investoren. Die Zeichnungsfrist innerhalb des öffentlichen Angebots läuft vom 16. bis 27. November 2020, 15:00 Uhr MESZ (vorzeitige Schließung möglich) an der Börse München. Anleger, die die Anleihe zeichnen möchten, können über ihre jeweilige Depotbank während des Angebotszeitraums Zeichnungsaufträge an der Börse München erteilen. Die Zeichnung hat durch einen "Kauf"-Auftrag zu erfolgen. Es ist auf die Gültigkeit der Order bis zum Ende der Zeichnungsfrist am 27. November 2020 zu achten. Die Emission wird von der Starnberger Portfolio Control GmbH begleitet.