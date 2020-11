Columbia Threadneedle Global CIO: US-Wahlergebnis dürfte in jedem Fall kaum langfristige Folgen haben

„Langfristig haben Veränderungen in der Präsidentschaft kaum zu materiellen, fundamentalen Veränderungen in der Funktionsweise der US-Wirtschaft geführt – insbesondere dann, wenn der Kongress geteilt war“, schreibt Colin Moore, Globaler Chief Investment Officer bei Columbia Threadneedle, in einem aktuellen Kommentar. „Dementsprechend ist es unwahrscheinlich, dass sich die wirtschaftlichen Grundsätze, auf welche die Finanzmärkte bauen, ändern werden.“

Den gesamten Kommentar von Colin Moore auf Englisch finden Sie hier (PDF-Download).