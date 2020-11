HAMBURG (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Alstria Office hat im dritten Quartal die Auswirkungen der Corona-Krise kaum zu spüren bekommen. Die Mietzahlungsquote in dem Jahresviertel habe bei 100 Prozent gelegen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Mittwochabend in Hamburg mit. Die gestundeten Mieten aus dem zweiten Quartal seien größtenteils nachgezahlt worden.

Am Aktienmarkt kam die Quartalsbilanz gut an. Die Aktie legte am Donnerstag im Mittagshandel um rund zwei Prozent zu. Seit Jahresbeginn büßte das Papier aber rund ein Drittel ein. Der Immobilienkonzern habe insgesamt solide und besser als von ihm erwartet abschnitten, schrieb Analyst Kai Klose von der Berenberg Bank. Angesichts des Lockdowns im Frühjahr sei aber das Vermietungsvolumen stärker als befürchtet gesunken.