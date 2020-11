Shop Apotheke Europe senkt Verlust - Kundenzahl gesteigert

Shop Apotheke Europe hat am Donnerstag die Prognose für das laufende Jahr erhöht. Der Betreiber von Online-Apotheken habt das erwartete Umsatzwachstum von 30 Prozent auf 35 Prozent an. Hatte man für die bereinigte EBITDA-Marge bisher einen Wert von 1 Prozent bis 2 Prozent in Aussicht gestellt, so liegt die neue Prognose mit 2 Prozent am oberen Rand der bisherigen Prognosespanne von Shop Apotheke Europe. Hintergrund der ...