Entwicklung der Indizes

DAX Top- und Flopwerte

MDAX Top- und Flopwerte

SDAX Top- und Flopwerte

TecDAX Top- und Flopwerte

Dow Jones Top- und Flopwerte

S&P 500 Top- und Flopwerte

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt ein gemischtes Bild. Der DAX und der TecDAX sind im Minus, während der MDAX und der SDAX im Plus sind. Der DAX steht aktuell bei 18.738,76 Punkten und hat um 0,19% nachgegeben. Der TecDAX steht bei 3.393,10 Punkten und ist um 0,28% gefallen. Auf der anderen Seite steht der MDAX bei 26.804,04 Punkten und hat um 0,10% zugelegt. Der SDAX steht bei 14.882,08 Punkten und ist um 0,30% gestiegen. Die US-Indizes Dow Jones und S&P 500 sind ebenfalls im Minus, allerdings nur leicht. Der Dow Jones steht bei 39.486,87 Punkten und ist um 0,03% gefallen. Der S&P 500 steht bei 5.221,27 Punkten und hat um 0,01% nachgegeben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die deutschen Indizes heute eine gemischte Entwicklung zeigen, während die US-Indizes leicht im Minus sind. Der SDAX zeigt dabei die stärkste positive Entwicklung, während der TecDAX die stärkste negative Entwicklung aufweist.Die Topwerte im DAX waren Porsche AG mit einem Anstieg von 2.65%, gefolgt von Continental mit 1.81% und Bayer mit 1.71%.Auf der anderen Seite verzeichneten Zalando einen Rückgang von -1.94%, gefolgt von Infineon Technologies mit -2.37% und Deutsche Boerse mit -2.48%.Im MDAX konnten sich United Internet mit einem Anstieg von 6.30%, Evotec mit 4.41% und Aurubis mit 3.09% an die Spitze setzen. Die Flopwerte waren Gerresheimer mit -2.34%, Stabilus mit -2.45% und Redcare Pharmacy mit -2.51%.Die Topwerte im SDAX waren AUTO1 Group mit einem Anstieg von 6.17%, gefolgt von CECONOMY mit 6.01% und mutares mit 5.02%. Die Flopwerte waren BayWa mit -2.34%, GFT Technologies mit -2.70% und SUESS MicroTec mit -4.19%.Im TecDAX konnten sich United Internet mit einem Anstieg von 6.30%, 1&1 mit 4.88% und Evotec mit 4.41% an die Spitze setzen. Die Flopwerte waren Carl Zeiss Meditec mit -2.27%, Infineon Technologies mit -2.37% und SUESS MicroTec mit -4.19%.Die Topwerte im Dow Jones waren Intel mit einem Anstieg von 3.55%, gefolgt von Apple mit 1.69% und 3M mit 1.52%. Die Flopwerte waren Unitedhealth Group mit -0.97%, Chevron Corporation mit -1.37% und Merck & Co mit -1.52%.Im S&P 500 konnten sich Walgreens Boots Alliance mit einem Anstieg von 5.12%, CarMax mit 4.74% und American Airlines Group mit 3.70% an die Spitze setzen. Die Flopwerte waren GE Aerospace mit -1.85%, Meta Platforms (A) mit -2.00% und GE Healthcare Technologies mit -2.15%.