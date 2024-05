Entwicklung der Indizes

Heute zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 18.667,69 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,39%. Auch der MDAX zeigt eine negative Tendenz und liegt bei 27.152,03 Punkten, was einem Rückgang von 0,13% entspricht. Im Gegensatz dazu konnte der SDAX leicht zulegen und steht bei 15.127,19 Punkten, was einem Plus von 0,08% entspricht. Der TecDAX zeigt sich ebenfalls positiv und notiert bei 3.448,39 Punkten, was einem Anstieg von 0,43% entspricht. Auf der anderen Seite des Atlantiks verzeichnen die US-amerikanischen Indizes ebenfalls leichte Verluste. Der Dow Jones steht aktuell bei 39.796,46 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,17%. Der S&P 500 notiert bei 5.318,11 Punkten und weist einen geringfügigen Rückgang von 0,08% auf. Insgesamt zeigt sich ein gemischtes Bild an den internationalen Börsen, wobei die Technologieindizes TecDAX und SDAX leichte Gewinne verzeichnen, während die anderen Indizes Verluste hinnehmen müssen.Die Topwerte im DAX waren Infineon Technologies mit einem Anstieg von 3.71%, gefolgt von Symrise mit 1.83% und Merck mit 1.45%.Die Flopwerte waren Qiagen mit einem Rückgang von -2.18%, gefolgt von Porsche AG mit -3.54% und Covestro mit -4.31%.Im MDAX konnten sich SMA Solar Technology mit einem Anstieg von 5.68%, HelloFresh mit 5.17% und Redcare Pharmacy mit 3.37% an die Spitze setzen. Die Flopwerte waren Fraport mit einem Rückgang von -2.29%, gefolgt von Hugo Boss mit -3.30% und Aurubis mit -4.62%.Die Topwerte im SDAX waren Elmos Semiconductor mit einem Anstieg von 5.81%, gefolgt von flatexDEGIRO mit 3.77% und Dermapharm Holding mit 3.66%. Die Flopwerte waren Heidelberger Druckmaschinen mit einem Rückgang von -2.35%, gefolgt von SAF-HOLLAND mit -2.51% und Salzgitter mit -3.13%.SMA Solar Technology führte auch im TecDAX die Topwerte an mit einem Anstieg von 5.68%, gefolgt von Infineon Technologies mit 3.71% und SUESS MicroTec mit 2.94%. Die Flopwerte waren Eckert & Ziegler mit einem Rückgang von -1.80%, gefolgt von Qiagen und Sartorius Vz. mit jeweils -2.18%.Im Dow Jones konnten sich Johnson & Johnson mit einem Anstieg von 1.28%, gefolgt von Salesforce mit 1.08% und Verizon Communications mit 0.86% an die Spitze setzen. Die Flopwerte waren Chevron Corporation mit einem Rückgang von -1.34%, gefolgt von 3M mit -1.51% und Dow mit -2.09%.Die Topwerte im S&P 500 waren First Solar mit einem Anstieg von 14.05%, gefolgt von Moderna mit 10.17% und Enphase Energy mit 8.73%. Die Flopwerte waren NRG Energy mit einem Rückgang von -2.97%, gefolgt von Tesla mit -3.04% und Garmin mit -4.65%.