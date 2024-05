Entwicklung der Indizes

**Aktuelle Marktentwicklung: DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 im Vergleich** Die heutigen Bewegungen an den internationalen Börsen zeigen ein gemischtes Bild. Der deutsche Leitindex DAX notiert aktuell bei 18.696,94 Punkten und verzeichnet ein leichtes Plus von 0,25%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, steht bei 27.233,76 Punkten und kann mit einem Anstieg von 0,43% sogar noch stärker zulegen. Der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, zeigt hingegen eine leicht negative Entwicklung und steht bei 15.101,63 Punkten, was einem Minus von 0,07% entspricht. Der TecDAX, der die Technologiewerte repräsentiert, notiert bei 3.447,74 Punkten und weist ein geringes Plus von 0,12% auf. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt sich ein uneinheitliches Bild. Der Dow Jones Industrial Average, einer der wichtigsten US-amerikanischen Indizes, steht aktuell bei 39.385,97 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,68%. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, kann hingegen ein leichtes Plus von 0,22% verbuchen und notiert bei 5.318,49 Punkten.Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Indizes DAX, MDAX und TecDAX heute überwiegend im Plus liegen, während der SDAX leicht im Minus notiert. In den USA zeigt der Dow Jones eine negative Tendenz, während der S&P 500 leicht zulegen kann. Die gemischten Entwicklungen spiegeln die Unsicherheiten und unterschiedlichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wider, die derzeit die globalen Märkte beeinflussen.Die Topwerte im DAX waren MTU Aero Engines mit einem Anstieg von 2.82%, gefolgt von Siemens Energy mit 2.80% und Fresenius mit 2.21%. Auf der anderen Seite verzeichneten Bayer einen Rückgang von -1.94%, gefolgt von E.ON mit -2.03% und Vonovia mit -2.14%.Im MDAX konnten Gerresheimer mit einem Anstieg von 12.77% die Spitzenposition einnehmen, gefolgt von CTS Eventim mit 5.58% und Jungheinrich mit 4.77%. Die Flopwerte waren Aroundtown mit -3.91%, PUMA mit -4.08% und TAG Immobilien mit -4.57%.SUESS MicroTec führte die Topwerte im SDAX an mit einem Anstieg von 3.93%, gefolgt von IONOS Group mit 3.27% und Elmos Semiconductor mit 2.82%. Die Flopwerte waren ProSiebenSat.1 Media mit -3.56%, CompuGroup Medical mit -3.57% und INDUS Holding mit -4.52%.Im TecDAX konnten SUESS MicroTec mit einem Anstieg von 3.93% die Spitzenposition einnehmen, gefolgt von SMA Solar Technology mit 2.85% und PNE mit 2.21%. Die Flopwerte waren Carl Zeiss Meditec mit -2.27%, CompuGroup Medical mit -3.57% und Evotec mit -3.70%.Die Topwerte im Dow Jones waren Merck & Co mit einem Anstieg von 0.47%, gefolgt von Amazon mit 0.37% und Microsoft mit 0.31%. Die Flopwerte waren Salesforce mit -1.68%, Boeing mit -2.83% und Intel mit -3.06%.NVIDIA führte die Topwerte im S&P 500 an mit einem Anstieg von 10.15%, gefolgt von Synopsys mit 2.63% und Constellation Energy mit 2.63%. Die Flopwerte waren Caesars Entertainment mit -3.40%, ON Semiconductor mit -3.81% und Charles Schwab mit -4.12%.