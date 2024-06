Entwicklung der Indizes

**Aktuelle Entwicklung der wichtigsten Indizes im Überblick** Die heutigen Börsenentwicklungen zeigen ein gemischtes Bild bei den wichtigsten Indizes. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 18.243,75 Punkten und verzeichnet ein Plus von 0,89%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung und steht bei 25.730,90 Punkten, was einem Anstieg von 0,97% entspricht. Der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, hat hingegen leicht nachgegeben und steht bei 14.580,14 Punkten, was einem minimalen Rückgang von 0,08% entspricht. Der TecDAX, der die Technologiewerte abbildet, zeigt sich heute besonders stark und steht bei 3.309,90 Punkten, was einem Plus von 1,20% entspricht. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen unterschiedliche Entwicklungen. Der Dow Jones steht aktuell bei 38.909,40 Punkten und verzeichnet ein leichtes Plus von 0,27%. Der S&P 500 hingegen hat leicht nachgegeben und steht bei 5.487,70 Punkten, was einem Rückgang von 0,27% entspricht.Insgesamt zeigen die heutigen Entwicklungen eine überwiegend positive Tendenz bei den deutschen Indizes, während die US-amerikanischen Indizes gemischte Signale senden. Besonders hervorzuheben ist die starke Performance des TecDAX, der heute die beste Entwicklung unter den betrachteten Indizes zeigt. Sartorius Vz. führt die Topwerte im DAX an mit einem Zuwachs von 4.30%, gefolgt von Siemens Energy mit 3.36% und adidas mit 2.93%.Die Flopwerte im DAX werden von Henkel VZ angeführt, das einen Verlust von 0.74% verzeichnete, gefolgt von Fresenius mit -0.49% und Heidelberg Materials mit -0.31%.Evotec führt die Topwerte im MDAX an mit einem beeindruckenden Zuwachs von 14.66%, gefolgt von Aurubis mit 5.15% und Wacker Chemie mit 2.90%.Die Flopwerte im MDAX werden von Deutsche Lufthansa angeführt, die einen Verlust von 3.46% verzeichnete, gefolgt von HelloFresh mit -1.65% und Stabilus mit -0.89%.HYPOPORT führt die Topwerte im SDAX an mit einem Zuwachs von 5.06%, gefolgt von METRO mit 4.73% und CANCOM SE mit 4.58%.Die Flopwerte im SDAX werden von Verbio angeführt, das einen Verlust von 6.63% verzeichnete, gefolgt von mutares mit -1.82% und Kloeckner mit -0.70%.Evotec führt die Topwerte im TecDAX an mit einem Zuwachs von 14.66%, gefolgt von CANCOM SE mit 4.58% und Sartorius Vz. mit 4.30%.Die Flopwerte im TecDAX werden von Qualcomm angeführt, das einen Verlust von 4.46% verzeichnete, gefolgt von AIXTRON mit -0.29% und Deutsche Telekom mit 0.04%.Salesforce führt die Topwerte im Dow Jones an mit einem Zuwachs von 3.80%, gefolgt von Chevron Corporation mit 1.83% und Amazon mit 1.27%.Die Flopwerte im Dow Jones werden von Apple angeführt, das einen Verlust von 2.15% verzeichnete, gefolgt von Dow mit -1.88% und The Home Depot mit -0.95%.Super Micro Computer führt die Topwerte im S&P 500 an mit einem Zuwachs von 7.78%, gefolgt von Gilead Sciences mit 7.68% und Accenture Registered (A) mit 6.97%.Die Flopwerte im S&P 500 werden von Qualcomm angeführt, das einen Verlust von 4.46% verzeichnete, gefolgt von Albemarle mit -4.36% und Danaher mit -3.72%.