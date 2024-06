DAVIGOworx: Morgen erstes öffentliches Aktienangebot – Jetzt investieren! Die DAVIGOworx GmbH & Co. KGaA geht am 22. Mai 2024 mit ihrem ersten öffentlichen Aktienangebot an den Start. Investoren können bis zum 12. Juni 2024 Aktien zum Festpreis von 2,00 EUR zeichnen.