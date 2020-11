--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.---------------------------------------------------------------------------------MM investiert 18 Mio. EUR in Faltschachtelproduktion am Standort Hirschwang-Ausrichtung auf E-Commerce und hochwertige Verpackungkein StichwortWien -Großinvestition bei Mayr-Melnhof Gruppe-MM investiert 18 Mio. EUR in Faltschachtelproduktion am Standort Hirschwang-Ausrichtung auf E-Commerce und hochwertige VerpackungDie Mayr-Melnhof Gruppe stärkt die Faltschachtelproduktion Neupack amösterreichischen Standort Hirschwang durch ein umfangreiches Zukunftsprogramm.Ein Investitionsplan in Höhe von 18 Mio. EUR in Gebäude und Maschinen soll dieinternationale Wettbewerbsfähigkeit des Standortes in den Wachstumsmärkten E-Commerce-Verpackung und hochwertig bedruckte Konsumgüterverpackung inFeinstwelle (Microwelle) für Produkte wie Lebensmittel, Tiernahrung undelektrische Haushaltsgeräte deutlich erhöhen.Neben der Errichtung einer vergrößerten Produktions- und Lagerhalle wird in neueDrucktechnologie, Stanzkapazitäten sowie Automation und Infrastruktur am Standder Technik investiert. Ziel ist es, Neupack Hirschwang mit gebündelten Kräftenund einem attraktiven Produktangebot auf gutem Ergebnisniveau in die Zukunft zuführen. Das Faltschachtelwerk ist dadurch nachhaltiger Arbeitgeber in der Regionmit aktuell 215 Beschäftigen.Rückfragehinweis:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Mag. Stephan Sweerts-SporckInvestor Relations, Mayr-Melnhof Karton AGBrahmsplatz 6, A-1040 WienTel.: (+43/1) 50136 - 91180, Fax: (+43/1) 50136 - 91195e-mail: investor.relations@mm-karton.comWebsite: http://www.mayr-melnhof.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Mayr-Melnhof Karton AGBrahmsplatz 6A-1040 WienTelefon: +43 1 50 136FAX:Email: investor.relations@mm-karton.atWWW: www.mayr-melnhof.comISIN: AT0000938204Indizes: ATX PRIME, ATXBörsen: WienSprache: DeutschWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/8821/4754379OTS: Mayr-Melnhof Karton AGISIN: AT0000938204