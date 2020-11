DGAP-News Allianz SE: Allianz erzielt operatives Ergebnis von 2,9 Milliarden Euro in 3Q 2020 (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 06.11.2020, 06:59 | 299 | 0 | 0 06.11.2020, 06:59 | Allianz SE: Allianz erzielt operatives Ergebnis von 2,9 Milliarden Euro in 3Q 2020 ^

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- - Auf Anteilseigner entfallender Quartalsüberschuss in 3Q 2020 steigt um 5,9 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro

- Gesamtumsatz in 3Q 2020 geht um 6,1 Prozent auf 31,4 Milliarden Euro zurück, Gesamtumsatz in 9M 2020 sinkt leicht auf 104,9 Milliarden Euro - Operatives Ergebnis von 7,8 Milliarden Euro in 9M 2020; ohne COVID-19-Effekte operatives Ergebnis von 9,1 Milliarden Euro - Auf Anteilseigner entfallender Periodenüberschuss in 9M 2020 sinkt um 17,6 Prozent auf 5,0 Milliarden Euro

- Solvency-II-Kapitalquote von 192 Prozent zum Ende des dritten Quartals 2020

Zusammenfassung: Starkes operatives Ergebnis

Nach einer kurzen Phase der wirtschaftlichen Erholung hat der jüngste Anstieg der Infektionsraten viele Regierungen dazu veranlasst, verschiedene Beschränkungen des öffentlichen Lebens wieder zu verschärfen, um die Ausbreitung von COVID-19 einzudämmen. Während die herausfordernden sozioökonomischen Bedingungen weiterhin bestehen, zeigte die Allianz Gruppe im dritten Quartal 2020 erneut ihre Stärke. In den vergangenen neun Monaten des Jahres verzeichnete die Allianz in allen Geschäftssegmenten eine solide Entwicklung.

Das interne Umsatzwachstum, das um Währungs- und Konsolidierungseffekte bereinigt ist, ging im dritten Quartal 2020 um 6,0 Prozent zurück. Dies ist überwiegend auf unseren Geschäftsbereich Lebens- und Krankenversicherung zurückzuführen. Der Gesamtumsatz ging im dritten Quartal 2020 um 6,1 Prozent auf 31,4 (3Q 2019: 33,4) Milliarden Euro zurück, während das operative Ergebnis nur leicht um 2,6 Prozent auf 2,9 (3,0) Milliarden Euro sank. Das operative Ergebnis in unserem Geschäftsbereich Lebens- und Krankenversicherung stieg, unterstützt durch eine verbesserte Marge aus Kapitalanlagen. In unserem Geschäftsbereich Schaden- und Unfallversicherung fiel das operative Ergebnis trotz weiterer Belastungen durch COVID-19 und eines geringeren Abwicklungsergebnisses nur leicht. Das operative Ergebnis unseres Geschäftsbereichs Asset Management ging durch rückläufige operative Erträge zurück. Der auf Anteilseigner entfallende Quartalsüberschuss stieg im dritten Quartal 2020 um 5,9 Prozent auf 2,1 (1,9) Milliarden Euro. Dies wurde durch ein höheres nicht-operatives Kapitalanlageergebnis getrieben, das jedoch durch höhere Restrukturierungs- und Integrationskosten sowie das geringere operative Ergebnis teilweise ausgeglichen wurde. Seite 2 ► Seite 1 von 8 Allianz Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de







