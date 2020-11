Ob Trump oder Biden: Gold ist in jedem Fall US-Wahlsieger

Gold und auch Minenwerte werden - egal wer die US-Wahlen gewinnt - zu den Gewinnern gehören. Unsere Goldexperten erklären Dir heute warum der Goldpreis nach der US-Wahl steigen könnte.

Das scheint der allseits befürchtete Worst-Case zu sein: Wochen der Unsicherheit und des politischen Streits um die Position des mächtigsten Mannes der Welt könnten die Folge sein. Analysten vermuten daher, dass die Nachwahl-Streitereien Gold neuen Auftrieb geben dürften.

Obwohl der Goldpreis seit August dieses Jahres korrigiert, das edle Metall hat sich an dem Allzeithoch aus dem Jahr 2011 in Höhe 1.920 USD festgefahren. Gestern und heute nach den ersten Wahlergebnissen von den US-Präsidentschaftswahlen näherten sich die Goldpreise von Preisen um die Niveaus rund um 1.888 US-Dollar dieser Schwelle an.

Allerdings müsste es jetzt oder in den nächsten Tagen nach Meinung der Charttechniker beherzt über die Schwelle von 1.945 US-Dollar steigen. Dann wäre ein neuer Impuls nach oben in Richtung 2.000 US-Dollar ausgelöst.

Gold

Nach US-Wahlen: Weitere Streit, Klagen und Wahlanfechtungen?

Was war wieder in dem volatilen Hin und Her rund um den "Election-Day" geschehen: Es könnte wieder einmal so sein, dass die gesamte Positionierung des Marktes auf dem falschen Fuß erwischt worden ist.

Die von den Wahlprognosen in nahezu 100-prozentiger Übereinstimmung vorhergesagte "blaue Welle", also der Sieg und "Durchmarsch" der Demokraten über die Republikaner und Präsident Donald Trump in beiden Parlaments-Häusern (Repräsentantenhaus und Senat) ist nicht eingetreten, da die Republikaner ihre Mehrheit im Senat verteidigen konnten. Stattdessen ist alles knapper ausgefallen als der unisono prognostizierte Vorsprung von bis zu 10 Punkten für Biden vor Donald Trump.

Jetzt eskaliert der Streit um die später eingegangen Briefwahlstimmen - und entschieden ist das Rennen in einigen "engen Bundesstaaten" („Swing States") zur Stunde noch nicht. Besorgniserregend sind auch die jüngsten Nachrichten, dass Waffenkäufe und Verbarrikadierungen in einigen US-Großstädten während der Wahl oder kurz danach stark zugenommen haben.