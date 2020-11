Heute sahen wir einen leichten Wochenausklang nach der sehr starken DAX-Woche. Die Konsolidierung war technisch notwendig und kann hier weiteres Potenzial erschliessen.

Mit einer "perfekten Woche" im Sinne von fünf Tagen Kursplus in Folge hat es nicht ganz geklappt. Dennoch stehen rund 1.000 Punkte Gewinn auf der Kurstafel und damit ein sehr erfolgreicher Auftakt in den Kalendermonat November. Wie vollzog sich der letzte Handelstag in dieser Woche?