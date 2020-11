^ DGAP-News: Major Precious Metals Corp. / Schlagwort(e): Expansion Major Precious Metals Corp.: Major Precious Metals beantragt 754 km² an zusätzlichen Explorationslizenzflächen in der Umgebung von Skaergaard

09.11.2020 / 08:01

VANCOUVER, British Columbia, 6. November 2020. Major Precious Metals Corp. ("Major Precious Metals" oder das "Unternehmen") (CSE: SIZE | OTC: SIZYF | FRANKFURT: 3EZ) gibt bekannt, dass das Unternehmen einen Antrag auf eine neue Mineralexplorationslizenz ("MEL") neben dem Projekt Skaergaard ("Skaergaard") bei der Mineral License and Safety Authority ("MLSA") des grönländischen Ministeriums für Bodenschätze gestellt hat. Das MEL-Antragsgebiet (MLSA-292) umfasst ungefähr 754 Quadratkilometer und wurde von Skaergaard A/P, der hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens mit Sitz in Grönland, eingereicht. Dieses neue Gebiet wird nach Abschluss der Skaergaard-Akquisition die Lizenzflächen des Unternehmens um etwa das 7-Fache erweitern.



Der MEL-Antrag befindet sich an der Südostküste Grönlands, am Ost- und Westufer des Kangerlussuaq-Fjords, auf halbem Weg zwischen den Townships Ittoqqortoormiit und Tasiilaq (500 km südwestlich) und unmittelbar neben MEL 2007/01 (107 km2) und MEL 2012/25 (16 km2), die das Projekt Skaergaard umfassen (Abbildung 1).



Abbildung 1

Karte der beantragten Mineralexplorationslizenz in der Nähe von Skaergaard

Das Unternehmen hat in diesem Bereich eine MEL beantragt, um seine regionale Präsenz für die Exploration von Gold, Palladium, Platin und anderen Mineralien in der Nähe der Skaergaard-Intrusion zu erweitern. Wichtig ist, dass dieses neue Gebiet im Rahmen der bevorstehenden wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA, Preliminary Economic Assessment) für Skaergaard möglicherweise auf potenzielle Standorte für künftige Infrastrukturen untersucht wird. Nach Genehmigung des MEL-Antrags plant das Unternehmen in diesem Gebiet die Durchführung einer geologischen Erkundungskartierung und von Prospektionsaktivitäten, um im Rahmen des in Skaergaard für den Sommer 2021 geplanten Explorations- und Bohrprogramms das Vererzungspotenzial zu ermitteln.