Sichtbares Goldvorkommen in Bohrkern von goldreicher Kupfer-Porphyr-Lagerstätte Hat

9. November 2020 - Doubleview Gold Corp. (TSX-V: DBG) („Doubleview“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass während des laufenden Bohrprogramms das allererste Vorkommen von sichtbarem Gold in Bohrloch H036 in der Zone Lisle der goldreichen Kupfer-Porphyr-Lagerstätte Hat im Goldenen Dreieck im Nordwesten der kanadischen Provinz British Columbia durchschnitten wurde.

President und CEO Farshad Shirvani, sagte: „Dieser Abschnitt des sichtbaren Goldes bei der Lagerstätte Lisle verdeutlicht das Goldpotenzial der Porphyrlagerstätte Hat. Ich freue mich darauf, die Explorationen in anderen Gebieten der Zone Lisle fortzusetzen. Die Mineralisierung in diesem Abschnitt von Bohrloch H-036 umfasst sichtbares Gold, Chalkopyrit, möglicherweise Kupferglanz, Magnetit und Quarz. Die Kerngesteinsproben wurden zur Analyse an ein unabhängiges akkreditiertes Labor geschickt und die Ergebnisse werden bekannt gegeben, sobald sie eingetroffen, zusammengestellt und verifiziert sind.

Doubleview freut sich auch, die jüngsten Explorationsentwicklungen in seinem Konzessionsgebiet Hat bekannt zu geben. Das aktuelle Diamantbohrprogramm liefert weitere Details der Zone Lisle sowohl im Süden als auch in der Tiefe.

Das Bohrprogramm 2020 in der Zone Lisle peilte das tiefe anomale Gebiet der 3-D-IP-Wiederaufladbarkeit an, wo Bohrloch H034 im Jahr 2019 bestätigte, dass die Anomalie das weitere Vorkommen einer Gold- und Kupfermineralisierung in Stil der Zone Lisle validiert hat. Das erste Bohrloch im Jahr 2020, H035, wurde bei 347.870 Ost, 6.453.938 Nord mit einem Azimut von 175 Grad und einem Neigungswinkel von minus 85 Grad gebohrt, um die 3-D-IP-Anomalie östlich von Bohrloch H034 zu bewerten. Das Bohrloch durchschnitt Chalkopyrit, möglicherweise Kupferglanz und Magnetit mit Quarzerzgängen im gesamten Bohrloch bis in eine endgültige Tiefe von 495 Metern. Bohrloch H035 wurde in einer von Norden nach Süden verlaufenden Verwerfungszone in der Mineralisierung aufgegeben, was die stärksten Bemühungen unseres Bohrteams zunichtemachte.