Biontech – was man mit der Aktie jetzt tun muss!

Liebe Leser, 3 Videos für unsere Abonnenten heute Mittag, etliche mails mit Research, Trading etc. Wir waren mega bullish vorletzte Woche um 11.500 und jetzt – 13.200. Wahnsinn. Unsere Nachzüglertrades explodieren. Hebel 2-3 bei Fraport, Eni, TUI, LH und CTS Event hatten wir unseren Lesern gegeben. Erwartung – plus 100% in einem Jahr. Das ist jetzt erreicht – in wenigen Tagen. Welch ein Squeeze am Markt. Gleichzeitig – Biontech. Favorisiert bei uns für einen letzten Trade unter der 70. Jetzt – über 100. Geben! Nicht nehmen jetzt! Es kommen jetzt die neuen Chancen, spannende Aktien für die Zeit NACH Corona. Das wird der Markt jetzt einpreisen. Wir stellen diese Titel vor, so wie wir die Welle Wayfair, Hello Fresh oder Zalando gesurft sind. Jetzt heißt es – Zykliker. Schaut auf ENI, BNP, Fraport, CTS, Carnival – es geht jetzt erst so richtig los und manche Titel haben gar nicht alle auf dem Radar. Packen wir es an. Wer dabei sein möchte – hier kommt Ihr zu uns. Auch testweise, sehr gerne.