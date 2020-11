Weit über 1.000 km Reichweite für E-Autos mit SALD-Akkus

Eindhoven (ots) -



- Forschungsinstitute Fraunhofer und TNO entwickeln Atombeschichtungen für

Batterien

- Industrielle Vermarktung über das neue Startup SALD B.V. in

Eindhoven/Niederlande



Eine neuartige Akkutechnologie mit der Bezeichnung "Spatial Atom Layer

Deposition" (SALD) soll E-Autos künftig weit über 1.000 km und möglicherweise

sogar über 2.000 km Reichweite ermöglichen. Das Verfahren ist von den deutschen

Fraunhofer-Instituten, der größten Organisation für angewandte Forschung in

Europa, und der staatlichen niederländischen Forschungseinrichtung The

Netherlands Organisation (TNO) gemeinsam entwickelt worden. Die Vermarktung zur

industriellen Massenfertigung obliegt der eigens dazu gegründeten Firma SALD BV

(Eindhoven).





Atomdünne Beschichtungen dank "Spatial Atom Layer Deposition""Spatial Atom Layer Deposition" bezeichnet ein patentiertes Verfahren, imindustriellen Maßstab Beschichtungen aufzutragen, die so dünn sind wie eineinziges Atom. SALD-Akkus ermöglichen nicht nur dreimal mehr Reichweite fürE-Autos als heutige Batteriezellen, sondern können auch fünfmal schnellergeladen werden, teilt die SALD BV mit. Damit könnte ein E-Auto binnen zehnMinuten zu etwa 80 Prozent und in 20 Minuten vollständig geladen werden.Gespräche mit Automobilherstellern will das Unternehmen eigenen Angaben zufolgebereits führen, Namen werden allerdings nicht genannt. Die neue Akkugenerationwird frühestens 2022/23 in E-Autos eingebaut werden können, erklärt CEO FrankVerhage.Leichtere, sicherere und leistungsstärkere BatterienSALD-Akkus stellen eine Weiterentwicklung der heutigen Lithium-Ionen-Technologie(Li-Ion) dar. Durch die Nanobeschichtung entsteht eine so genannte "ArtificialSolid-Elektrolyte Interphase" (A-SEI), die gegenüber bisherigen SEI über einedeutlich bessere Leistungsfähigkeit verfügt. In Folge dessen werden dieLanglebigkeit, die Sicherheit und die Kapazität deutlich gesteigert. "Dadurchkann ein E-Auto entweder mit kleineren Batterien weit über 1.000 Kilometer odermit größeren Akkupacks in Zukunft sogar über 2.000 Kilometer ohne Nachladenfahren", sagt SALD-CEO Frank Verhage. Er stellt klar: "Es geht nicht darum,einen theoretischen Reichweitenrekord aufzustellen. Sondern wir reden selbst imungünstigsten Fall davon, dass der Akku in einem E-Auto beisportlich-dynamischer Fahrweise und Klimaanlage oder Heizung nach 1.000Kilometern noch mindestens 20 bis 30 Prozent Restladung besitzt."Die SALD-Technologie funktioniert den Angaben zufolge sowohl mit den heute nochüblichen Flüssigelektrolyten als auch mit künftigen Feststoffbatterien ("SolidState"), die sich derzeit in der Entwicklung befinden. Als ultimatives Ziel