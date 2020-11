PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa sind am Dienstag überwiegend erneut mit Aufschlägen aus dem Handel gegangen. Nach der Kurs-Rally vom Vortag, angetrieben von der Aussicht auf einen baldigen Covid-19-Impfstoff, ging es weiter nach oben - wenn auch nicht mehr ganz so deutlich wie zu Wochenbeginn.

In Budapest ging der ungarische Leitindex Bux mit einem Plus von 2,3 Prozent bei 37 366,63 Punkten aus dem Handel. Im Oktober hat die Inflation in Ungarn etwas nachgelassen. Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Preise um 3,0 Prozent. Im September hatte die Teuerungsrate auf Jahresbasis noch 3,4 Prozent betragen. Laut den Experten von Erste Group sind die Inflationszahlen wie erwartet ausgefallen.