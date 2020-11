Hintergrund Technologie-Talfahrt | Was ist der Grund für die deutlichen Kursverluste?

Das Thema ist nicht neu, doch in den vergangenen Tagen ist es akut geworden. Steht der Technologie-Sektor im Jahr 2021 vor tiefgreifenden staatlichen Regulierungsmaßnahmen? Ist die Verschiebung des Börsengangs der Alibaba-Tochter Ant Financial der Auftakt einer Konsolidierungswelle in einer Branche, die jahrelang zu den absoluten Lieblingen der Anleger gehört hat?

Das Thema ist nicht neu, doch in den vergangenen Tagen ist es akut geworden. Steht der Technologie-Sektor im Jahr 2021 vor tiefgreifenden staatlichen Regulierungsmaßnahmen? Ist die Verschiebung des Börsengangs der Alibaba-Tochter Ant Financial der Auftakt einer Konsolidierungswelle in einer Branche, die jahrelang zu den absoluten Lieblingen der Anleger gehört hat? Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN Nasdaq jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de





Diesen Artikel teilen