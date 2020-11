Fünf Sterne für Berenberg Aktienfonds

Eine erstmalige Bewertung durch Morningstar ist drei Jahre nach Fondsauflage möglich. Morningstar prüft dabei die Performance über ein und drei Jahre und setzt sie in Beziehung zur Vergleichsgruppe. Die von Andreas Strobl gemanagten Fonds Berenberg-1590-Aktien Mittelstand (ISIN: DE000A14XN59), und Berenberg Aktien-Strategie Deutschland (LU0146485932) weisen ein vier Sterne-Rating auf. Kein Rating haben aufgrund der noch fehlenden Historie von drei Jahren der Berenberg Sustainable World Equities (ISIN: LU1878855581, Fondsmanager Bernd Deeken) und der Berenberg Global Focus Fund (ISIN: LU1900076933, Fondsmanager: Martin Hermann). Beide gehören seit Auflegung ebenfalls zu den erfolgreichsten Fonds ihrer Kategorie.

Matthias Born, Leiter Portfoliomanagement Aktien von Berenberg und vielfach ausgezeichneter Fondsmanager sagt: „Diese Höchstnoten machen uns natürlich sehr stolz und bestätigen uns in unserem Investmentansatz: Wir sind überzeugte Quality-Growth-Investoren und suchen Qualitätsunternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, starken Wettbewerbsvorteilen und dauerhaftem Zugang zu Wachstum. Wir sind der festen Überzeugung, dass es auf lange Sicht diese Unternehmen sind, die eine Outperformance erzielen werden.“

Insgesamt verwaltet das Team um Matthias Born mehr als 4 Mrd. Euro in Fonds und Mandaten für Aktien. In seinen Aktienfonds liegen derzeit gut 650 Millionen Euro (Berenberg Eurozone Focus Fund: 111 Mio. Euro, Berenberg European Focus Fund: 538 Mio. Euro). Seit Auflage hat der Berenberg European Focus Fund (ISIN: LU1637618155) seine Benchmark MSCI Europe um mehr als 35 Prozent geschlagen, ebenso der Berenberg Eurozone Focus Fund (ISIN: LU1637618403, Benchmark MSCI EMU). Auch Peter Kraus erzielte gut 30 Prozent (Berenberg European Micro Cap; ISIN: LU1637618742) bzw. 32 Prozent (Berenberg European Small Cap; ISIN: LU1637619120) mehr Rendite als seine Vergleichsindizes. Kraus verwaltet gut 930 Millionen Euro in beiden Strategien, die institutionelle Anteilsklasse des Micro Cap-Fonds ist aufgrund der hohen Nachfrage nicht mehr zugänglich. Ebenfalls eine Überrendite von fast 30 Prozent seit Auflage weist der Berenberg-1590-Aktien Mittelstand auf, der Berenberg Global Focus Fund und der Berenberg Sustainable World Equities übertreffen diese Werte noch einmal deutlich (45,5%, bzw. 36,1%).