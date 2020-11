Investition in neuen Produktionsstandort adressiert anhaltend hohe Nachfrage und stärkt Marktführerschaft



STEICO hat jüngst den Erwerb eines Grundstücks nahe der deutsch-polnischen Grenze verkündet, auf dem die Errichtung eines weiteren Produktionsstandorts geplant ist. Die Finanzierung der neuen Anlage soll aus einem vorhandenen Konsortialkredit erfolgen.



Das Unternehmen plant auf dem erworbenen Grundstück ab Mitte 2021 die Errichtung eines neuen Werkes mit zwei Produktionslinien zur Herstellung von Holzfaser-Dämmstoffmatten sowie stabilen, druckfesten Holzfaser-Dämmstoffplatten aus dem Trockenverfahren. Neben dem Bau der Produktionsanlagen umfasst die Planung auch die Errichtung weiterer produktionsnotwendiger Gebäude sowie Infrastrukturarbeiten. Wenngleich STEICO hierbei wiederum einzelne Fertigungskomponenten nutzt, die bei vergangenen Gelegenheiten zu wirtschaftlich vorteilhaften Konditionen erworben wurden, rechnet das Unternehmen für das Projekt mit Gesamtinvestitionen zwischen 60 und 70 Mio. Euro. Die Produktionsaufnahme ist für Ende 2022 angesetzt, sodass in diesem Jahr planmäßig zwei Anlagen zur Dämmstoffproduktion anlaufen.



Insgesamt führt STEICO nunmehr an drei Standorten Erweiterungsinvestitionen für das Segment der Dämmstoffe durch und reagiert damit proaktiv auf potenzielle Produktionsengpässe und längere Lieferzeiten im Hinblick auf die ungebrochen starke Nachfrage. Durch die nun angekündigte Ausweitung der Fertigungskapazitäten ist es dem Unternehmen zudem möglich, die Position als Marktführer weiter zu festigen. Wenngleich STEICO bislang keine Angaben zur Kapazität der neuen Anlage gemacht hat, rechnen wir ab 2023 mit einem signifikanten Umsatzpotenzial im unteren zweistelligen Mio.-Euro-Bereich. Somit dürfte der Anteil der Dämmstoffe weiter zunehmen (2019: knapp 62% Umsatzanteil) und nach einem erfolgreichen Ramp-Up der Produktionslinien zu einer weiteren Margenausweitung führen (MONe EBIT-Marge Dämmstoffe >10%). Durch vorhandene Standortvorteile in Polen (u.a. gesicherter Holzbezug aus Staatsforst, Personalverfügbarkeit, potenziell begünstigende Ertragssteuer) können u.E. auch am neuen Standort umfassende Kostenvorteile generiert werden.

