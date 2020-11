Markteinschätzung Gewinner werden zu Verlierern | Ist der Favoritenwechsel nachhaltig?

Die Märkte haben zwei Raketenstufen direkt hintereinander gezündet. Als sich vergangene Woche herauskristallisierte, dass der nächste US-Präsident wohl Joe Biden heißen wird, aber eine „Blue Wave“ ausbleibt, zündete die erste Stufe, die an den Aktienmärkten eine dynamische Erholungsbewegung auslöste. Hintergrund war, dass eine Biden-Administration Unternehmen aus der Gesundheits-, Technologie- und Energiebranche regulieren und auch die Steuern erhöhen würde, hätte man im Kongress eine demokratische Mehrheit hinter sich. Das ist zwar weiterhin nicht völlig ausgeschlossen, steht doch am 5. Januar noch eine Senats-Stichwahl in Georgia an, aber die Wahrscheinlichkeit eines „blauen Durchmarsches“ ist eher gering. Was machen die Finanzmärkte daraus?

Die Märkte haben zwei Raketenstufen direkt hintereinander gezündet. Als sich vergangene Woche herauskristallisierte, dass der nächste US-Präsident wohl Joe Biden heißen wird, aber eine „Blue Wave“ ausbleibt, zündete die erste Stufe, die an den Aktienmärkten eine dynamische Erholungsbewegung auslöste. Hintergrund war, dass eine Biden-Administration Unternehmen aus der Gesundheits-, Technologie- und Energiebranche regulieren und auch die Steuern erhöhen würde, hätte man im Kongress eine demokratische Mehrheit hinter sich. Das ist zwar weiterhin nicht völlig ausgeschlossen, steht doch am 5. Januar noch eine Senats-Stichwahl in Georgia an, aber die Wahrscheinlichkeit eines „blauen Durchmarsches“ ist eher gering. Was machen die Finanzmärkte daraus? Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN E-Stoxx 50 jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de





Diesen Artikel teilen