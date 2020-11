Eine ereignisreiche Kalenderwoche 46 (09.11. – 13.11.2020) liegt hinter dem KMU-Anleihenmarkt – seit sehr langer Zeit hat leider wieder eine Anleihe-Emittentin einen Insolvenzantrag stellen müssen. Mit der Joh. Fridrich Behrens AG trifft es dabei ein etabliertes Unternehmen am KMU-Markt. Aufgrund gescheiterter Refinanzierungsgespräche kann der Befestigungsmittel-Produzent aus Schleswig-Holstein seine am 11. November fällige Anleihe 2015/20 nicht zurückzahlen und stellt einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung. Die Insolvenz-Anmeldung betrifft ausschließlich die Behrens AG in ihrer Funktion als Muttergesellschaft. Für die Tochtergesellschaften der Behrens AG sind keine Insolvenzverfahren beantragt worden, sie halten ihren operativen Geschäftsbetrieb uneingeschränkt aufrecht. „Unser Ziel ist es, im Rahmen des Verfahrens in Eigenverwaltung die finanzielle Sanierung des operativen Geschäfts der Behrens-Gruppe zügig und nachhaltig umzusetzen. Wir haben bis zuletzt für die geplante neue Gesamtfinanzierung zur Rückführung der Anleihe 2015/20 gekämpft, vor dem Hintergrund eines aktuell gut laufenden Geschäftes. Am Ende ist die Finanzierung leider gescheitert. Wir sind jetzt jedoch zuversichtlich, dass wir auf diesem Weg die Unternehmensgruppe als Ganzes finanziell sanieren können“, so Tobias Fischer-Zernin, Vorstandsvorsitzender der Joh. Friedrich Behrens AG.

Aber es gab auch gute Nachrichten in dieser Woche, so wurden gleich zwei neue „Green Bonds“ aufgelegt. Die Greencells GmbH begibt eine besicherte fünfjährige Anleihe (ISIN: DE000A289YQ5) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro. Die Debüt-Anleihe des Solarunternehmens wird jährlich mit 6,50% verzinst und dient der Projektentwicklung im Solarbereich. Investoren können die Greencells-Anleihe 2020/25 im Rahmen eines öffentlichen Angebots ab kommenden Montag, den 16. November 2020, zeichnen. Zudem hat auch die ACTAQUA GmbH eine besicherte Unternehmensanleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro aufgelegt, die via Privatplatzierung ausgereicht werden soll. Die fünfjährige Anleihe, die jährlich mit einem Kupon von 7,00% p.a. verzinst wird, wurde von imug|rating geprüft und ebenfalls als „Green Bond“ eingestuft. Die Emissionsmittel sollen dem Ausbau der Geschäftstätigkeit im Bereich digitaler Gebäudetechnik und Sicherstellung von Trinkwasserhygiene dienen. Grüne Kapitalanlagen sind bei weitem keine Seltenheit mehr und erfreuen sich reger Nachfrage bei Investoren. Auch die kürzlich emittierte 6,75%-Anleihe 2020/25 der reconcept GmbH (ISIN: DE000A289R82) ist mittlerweile zu 90% platziert. Das entspricht einem Volumen von rd. 9 Mio. Euro. Mit dem reconcept Green Bond I investieren Anleger u. a. in ein neuartiges Gezeitenkraft-Projekt in Kanada.