Solutiance AG: 9 Monatszahlen / Wachstum trotz Corona / +100% beim Umsatz / + 42% bei Kunden / + 110% bei Gebäuden

- 9M Umsatz und Auftragseingang ggü. Vorjahresperiode um 100% resp. 17% gesteigert

- 9M EBITDA und Periodenergebnis mit -1.916 TEUR und -2.141 TEUR gegenüber Vorjahresperiode weitgehend unverändert

- Ungebrochenes Wachstum bei Zahl der Kunden (+42%) und Gebäuden mit laufenden Verträgen (+110%) gegenüber Q3 2019

- Deutlich gestiegenes Angebotsvolumen

- Ausblick in Folge von COVID 19 schwierig

In den ersten drei Quartalen des Jahres konnte Solutiance den Umsatz aus Plattformservices gegenüber der Vorjahresperiode um 101% von 656 TEUR auf 1.321 TEUR steigern. Der Auftragseingang lag mit 1.721 TEUR um 17% über dem Vorjahreswert von 1.472 TEUR. Das vorläufige Konzern EBITDA konnte im Vergleich zum Vorjahrleicht von -1.937 TEUR auf -1.916 TEUR leicht verbessert werden. Das vorläufige Periodenergebnis blieb mit 2.141 TEUR auf Vorjahresniveau (- 2.140 TEUR). Dabei ist zu berücksichtigen, dass Solutiance in der Konzernbetrachtung unverändert auf die Aktivierung von Eigenleistungen verzichtet und die hohen laufenden Aufwendungen für die Produktentwicklung vollständig in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Q3-Zahlen

Im dritten Quartal lag der Umsatz mit 515 TEUR um 238 TEUR und damit 86% über dem Wert der Vorjahresperiode (277 TEUR). Beim Auftragseingang kam es gegenüber dem Vorjahr zu einem Rückgang von 675 TEUR auf 401 TEUR (-41%). Ursächlich hierfür waren in Folge der Corona-Krise auf Kundenseite erfolgte Budgetanpassungen, die zu Auftragsverschiebungen führten. Der Auftragsbestand betrug 1.828 TEUR und lag damit um 72% über dem Wert des Vorjahres (1.064 TEUR).