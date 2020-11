---------------------------------------------------------------------------

GESCHÄFTSENTWICKLUNG DER KAP AG ERHOLT SICH IM DRITTEN QUARTAL TEILWEISE SCHNELLER ALS ERWARTET



* Teilweise schnellere Erholung von Corona-Belastungen als erwartet

* Umsatzerlöse sinken in den ersten neun Monaten 2020 um 11 % auf knapp 260 Mio. EUR



* Bereinigtes EBITDA mit 27,2 Mio. EUR nur leicht unter Vorjahr

* Bereinigte EBITDA-Marge hoch auf 10,5 %



* Bestätigung der Prognose fur das Gesamtjahr 2020: Umsatz zwischen 300 und 330 Mio. EUR sowie ein bereinigtes EBITDA von 27 bis 30 Mio. EUR

Fulda, 16. November 2020 - Die KAP AG, eine börsennotierte, mittelständische Industriegruppe, veröffentlicht heute ihre Ergebnisse für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2020. Aufgrund der im ersten Quartal ausgebrochenen COVID-19-Pandemie und ihren gravierenden Auswirkungen, entwickelte sich das Geschäft der KAP-Gruppe im Neunmonatszeitraum insgesamt schwächer als im Vorjahr. Nach signifikanten Absatzruckgängen im ersten Halbjahr 2020 - insbesondere in den stark vom Automobilsektor abhängigen Segmenten - waren im dritten Quartal in unseren Segmenten Erholungstendenzen spürbar.



Die Umsatzerlöse verringerten sich in den ersten neun Monaten um 10,8 % auf 258,1 Mio. EUR (i. Vj. 289,5 Mio. EUR). Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ("bereinigtes EBITDA") sank um 2,5 % auf 27,2 Mio. EUR (i. Vj. 27,9 Mio. EUR). Die bereinigte EBITDA-Marge betrug entsprechend 10,5 % und lag damit um 0,9 Prozentpunkte uber dem Vorjahreswert (i. Vj. 9,6 %) und uber dem Zielwert von 10 %.

"Das Jahr 2020 war bisher von den neuen Herausforderungen im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie geprägt. Dass sich unsere Geschäftsentwicklung im dritten Quartal zügiger erholte als erwartet, stimmt uns zuversichtlich und zeigt uns, dass wir auf die Pandemie richtig reagiert haben", erläutert Eckehard Forberich, Mitglied und Sprecher des Vorstands der KAP AG.

Segmente mit Automotive-Schwerpunkt stärker von der COVID-19-Pandemie betroffen



Das Segment engineered products war im dritten Quartal weiterhin stark von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betroffen. Die Umsatzerlöse verringerten sich in den ersten neun Monaten 2020 um 16,4 % auf 99,5 Mio. EUR (i. Vj. 119,0 Mio. EUR). Durch die Pandemie wirkten sich insbesondere die zeitweiligen Produktionsstilllegungen bei den Kunden in China, Indien und in den USA negativ auf das Segment aus. Der Wiederanlauf der Produktionen schritt nur langsam voran. Das EBITDA sank aufgrund der Restrukturierungsaufwendungen auf -5,6 Mio. EUR (i. Vj. 4,0 Mio. EUR). Die geplante Restrukturierung des Segments zur nachhaltigen Verbesserung der Rentabilität fuhrt die KAP AG weiter fort.