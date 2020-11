Modern Meat übernimmt Marken der Firma JDW Distributors, die an mehr als 7.000 Einzelhandelsstandorten erhältlich sind

17. November 2020, Vancouver, BC – Modern Meat Inc., (CSE: MEAT) („Modern Meat“ oder das „Unternehmen“), ein führender Hersteller von pflanzlichen Lebensmitteln, freut sich bekannt zu geben, dass die im Vorfeld angekündigte Übernahme von Marken der Firma JDW Distributors LLC („JDW“) abgeschlossen wurde. Damit wurde der erste Schritt der Expansion des Unternehmens in den Vereinigten Staaten vollzogen und mit der Übernahme dieser Marken von JDW erschließt sich dem Unternehmen ein ausgedehntes Verkaufs- und Vertriebsnetz.

JDW spezialisiert sich seit 16 Jahren auf den Verkauf gesunder Gourmet-Lebensmittel und brachte in den letzten drei Jahren eine eigene Linie veganer Marken auf den Markt, zu denen auch die beliebten Popped Potato Crisps (Kartoffelchips) und Sunflower Chips (Sonnenblumenchips) der Marke Snacks from the Sun sowie die Fruchtgelees der Marke Sunsations zählen. JDWs Augenmerk auf Gesundheit und hochwertige Inhaltsstoffe passt ideal zur Firmenphilosophie von Modern Meat.

Die Popped Potato Crisps von Snacks from the Sun sich luftige, duftige Chips, die aus 100 % natürlichen Inhaltstoffen – Kartoffeln, Vollkorn und Gewürzen – hergestellt und anschließend gepoppt werden. Die Chips sind vegan und enthalten kein Gluten, kein Cholesterin und keine gesättigten Fette. Diese veganen Snacks werden in vier unterschiedlichen Geschmacksrichtungen angeboten: Sour Cream & Onion, Sea Salt & Cracked Pepper, Barbecue und Original Sea Salt. Die Marke wurde im Jahr 2019 gegründet und ist heute sowohl im Lebensmittelhandel als auch im Non-Food-Einzelhandel in mehr als 5000 Läden in ganz Kanada und den Vereinigten Staaten erhältlich.

Sunsations sind fruchtige, vegane und koschere Süßwaren ohne Gluten, Fett und Erdnüssen. Sunsations gibt es derzeit in sechs unterschiedlichen Geschmacksrichtungen: Blueberry (Heidelbeere), Grape (Traube), Orange, Apple (Apfel), Lemon (Zitrone) und Cherry (Kirsche). Die einzeln verpackten Fruchtgelees enthalten ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe und weiches Pektin, eine gesunde Alternative zu Gelatine. Sunsations sind in ganz Kanada und den Vereinigten Staaten in über 2.500 Läden erhältlich. Zusätzlich bietet Sunsations auch ein Private-Label-Produkt an, das derzeit in ganz Nordamerika verkauft wird.