Veeva Link wird auf 11 neue Behandlungsbereiche ausgeweitet

Veeva-Systeme (NYSE: VEEV) kündigte heute Veeva Link für 11 neue Behandlungsbereiche an, einschließlich bakterieller Infektionen, Kardiologie, Dermatologie, Endokrinologie, Gastroenterologie, Hepatologie, Nephrologie, Neurologie, Atemwegserkrankungen, Rheumatologie und Virologie. Veeva Link verbindet Millionen von wissenschaftlichen, klinischen und digitalen Maßnahmen und liefert so kaufmännischem und medizinischem Personal in Echtzeit Kundeninformationen zu wichtigen Personen nach Behandlungsgebieten. Die Ergänzung um 11 neue Behandlungsgebiete gründet auf dem Erfolg von Veeva Link for Oncology, das heute von sechs der zehn größten Pharmaunternehmen verwendet wird.

„Es gibt ein zunehmend komplexes Ökosystem von Entscheidungsträgern im Gesundheitswesen, die Einfluss auf die Erforschung und Kommerzialisierung innovativer Spezialarzneimittel haben“, sagte Killian Weiss, der Geschäftsführer von Veeva Link. „Veeva Link liefert Kundeninformationen in Echtzeit, damit die Life-Sciences-Industrie mit den richtigen wissenschaftlichen, klinischen und digitalen Kompetenzträgern gemeinsam für eine verbesserte Forschung und Patientenversorgung sorgen kann.“