Global Li-Ion Graphite schließt Feldarbeiten ab und begrüßt Bill Feyerabend und Vincente Herrera im Advisory Board des Unternehmens

Vancouver, BC, Kanada – 18. November 2020 – Global Li-Ion Graphite Corp. (“LION” oder das “Unternehmen”) (CSE: LION) gibt erfreut bekannt, dass es seinen Standortbesuch im Rahmen der Due Diligence und die ersten Feldarbeiten abgeschlossen hat. Das vier Tage dauernde Due-Diligence-Programm auf Global Li-Ions MVZ-Projekt in Chihuahua, Mexiko, wurde am 20. Oktober abgeschlossen. Die Arbeiten bestätigten das Vorkommen hochgradiger Sulfidmineralisierung in historischen Minen und die exakte Lage der Claim Monuments, um sicherzustellen, dass die mexikanischen Bergbauregeln und -gesetze eingehalten werden. Das zweite Ziel des Programms war, die von unseren technischen Teams stammende Interpretation der Geologie des Konzessionsgebiets zu bestätigen, die lautet, dass das Mineralsystem sehr groß ist und weitere Explorationsarbeiten sehr empfohlen werden. Das Programm wurde unter direkter Beaufsichtigung von QP William Feyerabend CPG durchgeführt. Die abschließende Analyse von 42 Feldproben, die auf der Mineralisierung und dem alterierten Gestein gesammelt wurden, wird in rund drei Wochen erwartet. Zusätzlich dazu wurde auf repräsentativem Gestein eine Reihe an Feldproben genommen, um unser Verständnis des Muttergesteins des mineralisierten Systems auf dem Konzessionsgebiet und die verschiedenen Alternationsarten und -intensitäten zu verstehen. Diese Arbeit wird bei der Gestaltung der nächsten Phasen der Exploration und speziellen geophysikalischen Studien zur Definition von Bohrzielen helfen.

President John Roozendaal sagte: “Das Management freut sich sehr, dass das Due-Diligence-Programm erfolgreich war und uns in unserem Vertrauen in das Potenzial des Projekts bestärkt. Mit Abschluss dieses ersten wichtigen Programms wird das Unternehmen sich den nächsten Schritten widmen. Außerdem freuen wir uns sehr, dass Bill und Vincente nun Teil unseres Advisory Boards sind. Ihre Erfahrung und ihr Wissen werden für das Unternehmen von unschätzbarem Wert sein, insbesondere für die Erwerbe, die Exploration und den Betrieb von Mineralkonzessionsgebieten in Mexiko. Es ist der Schlüssel zum geschäftlichen Erfolg, starke Berater zu haben, wenn man Geschäfte in internationalen Gerichtsbarkeiten führt.”