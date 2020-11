Mehrere Vorkommen mit sichtbarem Gold im Bohrkern von UGA-06 identifiziert

Wichtigste Fakten

- Mehrere Vorkommen mit sichtbarem Gold in UGA-06 identifiziert:

40,5 m bohrlochabwärts

61,9 bis 62,4 m bohrlochabwärts

98,0 bis 100,0 m bohrlochabwärts

- Die Laboranalyse der Proben aus UGA-05 und UGA-06 wird im Eilverfahren bearbeitet – die Untersuchungsergebnisse werden demnächst erwartet.

- UGA-06 liegt zwischen UGA-03 und UGA-04.

- UGA–07 wird derzeit bearbeitet und soll als Step-out-Bohrung neigungsabwärts ab ca. 30 Meter von UGA-06 entlang dem Hangenden der interpretierten Mineralisierungszone und ab ungefähr 70 m entlang dem Rand des Liegenden ausgeführt werden.

MetalsTech Limited (ASX: MTC | FRA: MT1) (MTC oder das Unternehmen) freut sich, alle Beteiligte über den aktuellen Stand seines Diamantbohrprogramms in der zu 100 % unternehmenseigenen Goldmine Sturec in der Slowakei (Sturec) zu informieren. Im Laufe der detaillierten geologischen Protokollierung und Probenahme wurden mehrere Vorkommen mit sichtbarem Gold bei 40,5 m, 61,9-62,4 m und 98-100 m in dem mit Quarz gefüllten Gang / Erzstock / der Brekzie identifiziert; die Fundorte sind unterschiedlich reich an feinen bis sehr feinen körnigen Sulfiden (vor allem Pyrit/Markasit) und liegen innerhalb von stark tonigem alteriertem Andesitmuttergestein von ungefähr 36,5 m bis 104,5 m bohrlochabwärts (*nicht die wahre Mächtigkeit) im Bohrkern von Bohrloch UGA-06.

Das Gold bei 40,5 m liegt mit einer Größe von bis zu 1 mm und in eingesprengten Plättchen am Rand einer ca. 3 cm breiten Quarz-Pyrit-Ader vor; nach visueller Einschätzung bewegt es sich im Spurenbereich.

Das Gold zwischen 61,9-62,4 m liegt als eingesprengtes Plättchen mit einer Größe von bis zu 0,5 mm vor, die mit Pyrit in gebändertem bis drusenförmigem, feinkörnigem weißem, grauem bis dunkelgrauem chalzedonhaltigem Quarz vergesellschaftet sind und sich nach visueller Einschätzung im Spurenbereich bewegen.

Spuren von sichtbarem Gold wurden ferner zwischen 98-100 m bohrlochabwärts in UGA-06 identifiziert. Das Gold liegt mit einer Größe von weniger als 1 mm und in eingesprengten Plättchen vor, ist mit eingesprengtem Pyrit sowie mit gebändertem bis drusenförmigem feinkörnigem weißem, grauem bis dunkelgrauem chalzedonhaltigem Quarz vergesellschaftet.

Die genauen Angaben zu den Bohrlochansatzpunkten für UGA-06 und UGA-07 sind in der folgenden Tabelle 1 aufgeführt.

Bohrlochname Richtung Osten (m) Richtung Norden (m) RL (m) Datum Azi (°TN) Neigung (°) Tiefe (m) UGA-06 -435.852 -1.230.204 656 S-JTSK/ Krovak 344 -60 116,50 EOH UGA-07 -435.852 -1,230,204 656 S-JTSK/ Krovak 355 -70

Tabelle 1: Angaben zu den Bohrlochansatzpunkten

Hinweis: Im Hinblick auf das in UGA-06 festgestellte sichtbare Gold oder die sichtbaren Anzeichen muss vorsorglich darauf hingewiesen werden, dass visuelle Beobachtungen und Schätzungen naturgemäß unsicher sind und keine angemessene Laboranalyse ersetzen können. Die Laboranalyseergebnisse werden gemeldet, wenn sie eingegangen sind und interpretiert wurden.

UGA-06

Die Bohrung von UGA-06 wurde vor kurzem bis in eine Tiefe von 116,50 m durchgeführt. Mit Bohrloch UGA-06 sollte die Mineralisierungszone zwischen UGA-03 und UGA-04 durchteuft werden. Im Detail ist die Lage von UGA-06 wie folgt: ungefähr 10 Meter in Streichrichtung nördlich von UGA-04 und 20 Meter neigungsabwärts entlang dem Hangenden der interpretierten Mineralisierungszone; ungefähr 50 Meter in Streichrichtung nördlich von UGA-04 und 20 Meter neigungsabwärts entlang dem Hangenden der interpretierten Mineralisierungszone. Wie von MTC am 16. November 2020 gemeldet, wurden in UGA-04 90 m mit einem Gehalt von 3,88 g/t Au und 13,9 g/t Ag ab 0 m (0,3g/t Au Mindesterzgehalt, Mächtigkeit bohrlochabwärts) durchteuft.

In UGA-06 wurden ca. 68 m (*nicht die wahre Mächtigkeit) eines mit Quarz gefüllten Gangs / Erzstocks / einer Brekzie durchteuft; die Fundorte sind unterschiedlich reich an feinen bis sehr feinen körnigen Sulfiden (vor allem Pyrit/Markasit) und liegen innerhalb von stark tonigem alteriertem Andesitmuttergestein von ungefähr 36,5 m bis 104,5 m bohrlochabwärts. Das Unternehmen wird in den kommenden Wochen aktuelle Informationen zu UGA-06 vorlegen, wenn der Kern beprobt und zur „Eilanalyse“ an das Labor gesandt wurde.

Hinweis: Die 68 m mächtige Zone des mit Quarz gefüllten Gangs / Erzstocks / der Brekzie, die unterschiedlich reich an feinen bis sehr feinen körnigen Sulfiden ist (vor allem Pyrit/Markasit) und in UGA-06 festgestellt wurde, stellt eine geologische Beobachtung nicht wirtschaftlicher Mineralien dar, die möglicherweise mit Gold vergesellschaftet sind. Es handelt sich jedoch nicht um eine visuelle Schätzung, da es nicht möglich ist, den Goldgehalt dieser potenziell mineralisierten Zone visuell zu schätzen. Die Laboranalyseergebnisse werden gemeldet, wenn sie eingegangen sind und interpretiert wurden.

UGA-07

Die Bohrungen von UGA-07 sind im Gange. In UGA-07 soll die interpretierte Mineralisierungszone neigungsabwärts ungefähr 30 Meter von UGA-06 entlang dem Hangenden der interpretierten Mineralisierungszone und ungefähr 70 m entlang dem Rand des Liegenden durchteuft werden.

ENDE

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpartner:

Russell Moran

Chairman

M +61 415 493 993

russell@metalstech.net

Nathan Ryan

Investor Relations

M +61 420 582 887

nathan.ryan@nwrcommunications.com.au

Gino D’Anna

Director

M: +61 400 408 878

gino@metalstech.net

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Informationen über MetalsTech. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Aussagen über historische Fakten, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen sind naturgemäß von geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten abhängig. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in den vom Unternehmen oder im Namen des Unternehmens bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken in Bezug auf zusätzliche Finanzierungsanforderungen, Metallpreise, Explorations-, Erschließungs- und Betriebsrisiken, Wettbewerb, Produktionsrisiken, behördliche Einschränkungen, einschließlich Umweltauflagen und Haftung sowie mögliche Rechtsstreitigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Dokument basieren auf den Überzeugungen, Meinungen und Schätzungen des Unternehmens MetalsTech zu dem Zeitpunkt, an dem die zukunftsgerichteten Aussagen getätigt werden, und es wird keine Verpflichtung übernommen, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Meinungen und Schätzungen ändern oder um andere zukünftige Entwicklungen widerzuspiegeln.

Stellungnahme der Sachverständigen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen basieren auf Datenmaterial, das von Dr. Quinton Hills Ph.D., M.Sc., B.Sc. zusammengestellt wurde. Dr. Hills ist der technische Berater von MetalsTech Limited und Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (Nr. 991225). Dr. Hills hat ausreichende Erfahrungen, wie sie für den Mineralisierungstyp und die Art der hier betrachteten Lagerstätte sowie die von ihm durchgeführten Tätigkeiten wesentlich sind. Er verfügt somit über die entsprechenden Qualifikationen, die ihn zum Sachverständigen gemäß den einschlägigen australischen Richtlinien der Berichterstattung („Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves“, Ausgabe 2012) befähigen. Dr Hills stimmt zu, dass die auf seinen Informationen basierenden Angaben in einer der Form und dem Kontext entsprechenden Weise in den Bericht aufgenommen werden.

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen, denen diese Aussage über die Mineralressourcen für die Goldlagerstätte Sturec hinzugefügt wurde, basieren auf Datenmaterial, das von Herrn Chris Grove, einem Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (Nr. 310106), zusammengestellt wurde. Herr Grove ist ein vollbeschäftigter Mitarbeiter von Measured Group Pty Ltd. und hat ausreichende Erfahrungen, wie sie für den Mineralisierungstyp und die Art der hier betrachteten Lagerstätte sowie die von ihm durchgeführten Tätigkeiten wesentlich sind. Er verfügt somit über die entsprechenden Qualifikationen, die ihn zum Sachverständigen gemäß den einschlägigen australischen Richtlinien der Berichterstattung („Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves“, Ausgabe 2012) befähigen Herr Grove stimmt zu, dass die auf seinen Informationen basierenden Angaben in einer der Form und dem Kontext entsprechenden Weise in den Bericht aufgenommen werden.

Mineralressourcenschätzung Sturec Ressourcenschätzung, Cutoff-Wert über 0,40 g/t Au, innerhalb des optimierten Tagebaumodells Ressourcenkategorie Tonnen (Tsd.) Dichte (t/m3) Au (g/t) Ag (g/t) Au-Äqu.1 (g/t) Au (Tsd. Unzen) Ag (Tsd. Unzen) Au-Äqu.1 (Tsd. Unzen) gemessene R. 3.000 2,17 1,69 13,5 1,79 161 1291 171 angezeigte R. 11.200 2,24 1,79 14,9 1,90 643 5373 685 gemessene + angezeigte R. 14.200 2,23 1,77 14,6 1,87 804 6664 856 abgeleitete R. 7.000 2,33 0,97 5,6 1,01 222 1280 230 GESAMT 21.200 2,26 1,50 11,6 1,59 1026 7944 1086 Ressourcenschätzung, Cutoff-Wert über 2,85 g/t Au, außerhalb des optimierten Tagebaumodells Ressourcenkategorie Tonnen (Tsd.) Dichte (t/m3) Au (g/t) Ag (g/t) Au-Äqu.1 (g/t) Au (Tsd. Unzen) Ag (Tsd. Unzen) Au-Äqu.1 (Tsd. Unzen) gemessene R. - - - - - - - - angezeigte R. 114 2,28 3,39 25,6 3,57 12 94 13 gemessene + angezeigte R. 114 2,28 3,39 25,6 3,57 12 94 13 abgeleitete R. 274 2,34 3,47 19,9 3,61 31 176 32 GESAMT 388 2,34 3,45 21,6 3,60 43 270 45

AuÄq g/t = ((Au g/t Gehalt*Met. Gew.*Au Preis/g) + (Ag g/t Gehalt*Met. Gew.*Ag Preis/g)) / (Met. Gew.*Au Preis/g)

Langfristige Prognose des Gold- und Silberpreises USD/oz. (Quelle: Weltbank, JP Morgan): 1.500 bzw. 20 USD.

Gold- und Silbergewinnung aus den 2014 durchgeführten metallurgischen Testarbeiten mit Thiosulfat: 90,5 % bzw. 48,9 %.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Silber ein vernünftiges Potenzial haben, aus dem Sturec-Erz mittels von Thiosulfat-Laugung/Elektrogewinnung gemäß den angegebenen Ausbeuten gewonnen und verkauft zu werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.